Sabancı Vakfı 5. Kısa Film Yarışması'nın kanaat önderi belli oldu - Son Dakika

Sabancı Vakfı 5. Kısa Film Yarışması'nın kanaat önderi belli oldu

Sabancı Vakfının toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkati çekmek amacıyla 2016'dan bu yana düzenlediği Kısa Film Yarışması'nın kanaat önderi Makedon yönetmen Tamara Kotevska oldu.

Sabancı Vakfı 5. Kısa Film Yarışması'nın kanaat önderi belli oldu, System.String[]

Sabancı Vakfının toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkati çekmek amacıyla 2016'dan bu yana düzenlediği Kısa Film Yarışması'nın kanaat önderi Makedon yönetmen Tamara Kotevska oldu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, son başvuru tarihi 20 Kasım olan yarışmanın teması "Değişen İklimler, Değişen Hayatlar" olarak belirlendi.

"Değişen İklimler, Değişen Hayatlar" teması için yarışmacılara ilham veren Tamara Kotevska video mesajında, "İnsanın aç gözlülüğü doğayı dönüştürüyor. İnsanlar şunu anlamalı ki, iklim değişikliği bizim davranışlarımızın doğrudan bir sonucu ve davranışlarımızın bedelini geleceğimizle ödemeye devam edeceğiz. Unutmayın, bir kişi kuralı bozduğunda bunun bedelini herkes öder." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, "İklim krizi artık çok uzak bir gelecekte yaşanacak bir soruna işaret etmiyor, bizzat bugünden etkilerini görmeye başladığımız önemli bir sorun olarak önümüze çıkıyor. Bu konunun çözümü için bireyler, kurumlar, devletler olarak ortak çaba göstermemiz gerekiyor. Bu yıl yarışmanın kanaat önderi seçilen Makedon yönetmen Tamara Kotevska, kısa filmlerini çekmeye hazırlanan genç yönetmenlere ilham verecek. Kotevska, doğanın gücünü, insan ve doğa arasındaki dengeyi odağına alan özgün çalışmalarıyla tanınıyor. Bu yıl onun ilhamıyla tüm genç yönetmenlere 'İklim Değişikliğini Kim Çekiyor?' sorusunu yöneltiyoruz." dedi.

Kısa Film Yarışması Sanat Yönetmeni Zeynep Atakan ise "Tamara Kotevska, yaşadığı çağın en önemli sorunlarından birine kalbini ve kamerasını doğrultarak, bir sanatçı olarak önemli farkındalıklarla işlerini oluşturuyor. Bu durum nedeniyle de cesaret ve ilham oluşturuyor. Yarışmamıza katılmayı planlayan yönetmenler için motivasyon verici ve çağdaş bir kanaat önderi." değerlendirmesinde bulundu.

Toplamda 45 bin lira ödül verilecek

"İklim Değişikliğini Kim Çekiyor?" sloganıyla gerçekleştirilecek yarışmaya başvuracak eserlerin en fazla 5 dakika uzunluğunda olması ve iklim değişikliği konusunu ele alması gerekiyor.

Yarışmaya internet üzerinden başvurulurken, başvuran eserlerin yönetmen (eser sahibi) veya yapımcısından en az birisinin Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olması şartı aranıyor.

Daha önce uzun metraj film çekmemiş olanların başvurabileceği yarışmada eserler, öncelikle ön jüri tarafından değerlendirilecek ve finale kalan en az 10, en fazla 15 eser arasından son değerlendirme yapılacak. Bir kişinin birden fazla eser ile başvurabileceği yarışmaya daha önce herhangi bir yerde gösterilmemiş ve ödül almamış eserler kabul edilecek.

İklim değişikliğinin nedenlerini, insan hayatındaki etkilerini ve bu konuda yapılması gerekenleri en iyi şekilde sunan, kriterlere uyan, akılda kalıcı ve yaratıcı bulunan eserlerin birincisine 20 bin, ikincisine 15 bin, üçüncüsüne 10 bin lira ödül verilecek.

Sabancı Vakfı, Yönetmen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 14:27

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sabancı Vakfı 5. Kısa Film Yarışması'nın kanaat önderi belli oldu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Joe Biden'ın skandal sözlerine sert tepki: Darbe ile yapamadıklarını muhalefet ile yapmayı düşünüyorlar Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atina'ya Navtex resti: Yaşanabilecek her olumsuzluğun tek müsebbibi Yunanistan'dır Son Dakika: Karadeniz'de doğal gaz tespit edilmesinin ardından Erdoğan'dan yeni keşif sinyali: Müjdelerin devamı gelecek Son Dakika: Türkiye'de 24 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 1443 yeni vaka tespit edildi Sergen Yalçın, PAOK maçı öncesinde siyasi gerilime değindi: Bu konular bize uzak Merada otlanan ata akılalmaz işkence! 18 el ateş edilmiş Son Dakika: Türkiye'den Yunanistan'a misilleme! Savaş gemileri Girit'in güneyinde tatbikata başlıyor Tır şoförünün dikkatsizliği kazaya neden oldu! Otomobili biçti, 1 kişi öldü Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi "pes" dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm Fenerbahçe, 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle Mauricio Lemos transferini bitirdi İtalyan ekibi Reggina, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Adil Rami'ye talip oldu İsrail'de gönüllü olarak arkeolojik kazıya katılan gençler, 1100 yıl önce gömülmüş 425 adet altın para buldu Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa'nın eşi koronavirüse yakalandı Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı         
16:00
Getafe Sportif Direktörü Angel Martin Gonzalez'den Enes Ünal açıklaması: Transferi kolay olmadı Getafe Sportif Direktörü Angel Martin Gonzalez'den Enes Ünal açıklaması: Transferi kolay olmadı         
15:40
"Gülümse her şey güzel olacak" diyen Nisa Bölükbaşı'na adı aşk dedikodusuna karıştığı Barış Murat Yağcı'dan cevap         
15:38
DSÖ: Kovid-19 aşısında tünelin sonunda ışık göründü DSÖ: Kovid-19 aşısında tünelin sonunda ışık göründü         
15:37
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire         
15:34
Cansu Tosun'un babaannesi koronavirüse yakalandı Cansu Tosun'un babaannesi koronavirüse yakalandı         
14:15
Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı         
13:56
Ankara'da kadın cinayeti son anda önlendi Ankara'da kadın cinayeti son anda önlendi         
13:15
Bayern Münih'in final maçını izleyen Heidi Klum'un eşine verdiği pozlara beğeni yağdı Bayern Münih'in final maçını izleyen Heidi Klum'un eşine verdiği pozlara beğeni yağdı         
13:15
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı         
13:00
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim         
12:30
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü         
12:19
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı         
11:38
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı         
11:35
Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum Kerem Bürsin'in kaslı pozuna rol arkadaşı Hande Erçel'den emojili yorum         
11:34
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit         
11:30
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı         
11:29
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada         
11:26
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı         
11:24
Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim         
11:20
Köylüler, betonla kapatılan petrol kuyusunun yeniden açılmasını istiyor Köylüler, betonla kapatılan petrol kuyusunun yeniden açılmasını istiyor         
10:52
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim 48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim         
10:19
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor         
10:16
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum         
09:45
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde korona tedbirleri var Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde korona tedbirleri var         
09:17
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor         
09:15
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi         
09:14
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada         
09:09
Fatih Portakal'ın yerine geçmesi muhtemel 4 isim var Fatih Portakal'ın yerine geçmesi muhtemel 4 isim var         
08:53
Otomobil bariyere ok gibi saplandı, kız kardeşleri ölüm ayırdı Otomobil bariyere ok gibi saplandı, kız kardeşleri ölüm ayırdı         
08:02
Bayern Münih'ten tepki çeken hata! Türkiye'yi haritadan sildiler Bayern Münih'ten tepki çeken hata! Türkiye'yi haritadan sildiler         
22:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2020 20:52:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sabancı Vakfı 5. Kısa Film Yarışması'nın kanaat önderi belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei