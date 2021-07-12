Üye Girişi
Sabancı Vakfı 6'ncı kısa film yarışması başvuruları başladı - Son Dakika

Sabancı Vakfı 6'ncı kısa film yarışması başvuruları başladı

12.07.2021 13:17
Sabancı Vakfı 6'ncı kısa film yarışması başvuruları başladı, System.String[]

Sabancı Vakfı'nın toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkati çekmek amacıyla 2016 yılından bu yana düzenlediği Kısa Film Yarışması'nın 2021 yılı başvuruları başladı.

Sabancı Vakfı'nın toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkati çekmek amacıyla 2016 yılından bu yana düzenlediği Kısa Film Yarışması'nın 2021 yılı başvuruları başladı.

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Konu Uzun Film Kısa" sloganı ile 6'ncısı gerçekleştirilecek Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nın teması "Yeni Dünyada Yeni Meslekler" olarak belirlendi. Bu yıl Kısa Film Yarışması'na başvurular 19 Kasım tarihine kadar yapılabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, uzun bir süredir etkileri hayatın her alanında hissedilen salgının çalışma hayatını derinden etkilediğini belirterek, "Dünyanın normal dijitalleşme hızını öngörülerin çok üzerine çıkararak neredeyse her yaş grubundan insanı dijital dünyaya daha aşina hale getirdi. Araştırmalara göre önümüzdeki yıllarda dijitalleşme, makinelerin ve yapay zekanın insan gücünün yerini alması ile birlikte bazı meslekler yeni dünya düzenine uygun şekilde dönüşüm yaşayacak. Dünya Ekonomik Forumu'nun incelediği istatistikler, mühendislik, bulut bilgi işlem ve ürün geliştirme alanlarındaki hızlı iş artışına işaret ediyor ve teknolojik değişimin hızlanması sayesinde 97 milyon yeni iş kolu yaratılacağı tahmin ediliyor." ifadelerini kullandı.

Araştırmaların gelecek 25 yılda var olan mesleklerin yüzde 47'sinin ortadan kalkacağını gösterdiğine dikkati çeken Safkan, "Pandemi ile önümüzdeki yıllarda gerçekleşmesi beklenen hızlı dijitalleşmenin belki de bir provasını yaşadık. Önümüzdeki dönemlerde yapay zeka ve makineleşme ile bazı mesleklerde büyük değişimler yaşanacak. Sonuçlarını artık somut olarak deneyimlediğimiz 'dijital eşitsizlik' ise önlenmesi için çalışılması gereken yeni bir konu oldu. Dijital beceri eksikliği nedeniyle bireylerde oluşabilecek kaygıları ancak eğitim sistemi ile giderebiliriz.

Eğitim sisteminin yeni dünya düzeninde ihtiyaç duyulacak görev ve teknolojilere odaklı gelişmesi ve mevcut kariyer planlamalarının bu değişimler göz önüne alınarak yapılması gerekiyor. Biz de Sabancı Vakfı olarak dönüşüm yaşayan yeni dünyayı daha iyi anlamak için bu yıl Kısa Film Yarışmamızın temasını 'Yeni Dünyada Yeni Meslekler' olarak belirledik. Genç sinemacıları, değişen meslekleri ve önümüzdeki dönemde yeni çalışma düzeninin getirebileceği fırsatları ve güçlükleri beyaz perdeye taşımaya davet ediyoruz. Sanatın dönüştürücü gücü ve yönetmenlerin yaratıcı bakış açısı ile yeni dünyanın değişen mesleklerini ve hayatımıza etkilerini gündeme taşımak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması Sanat Yönetmeni Zeynep Atakan da yarışmanın sinemacılar için önemli yaratıcı fırsatların oluştuğu bir platform olma özelliği taşıdığını vurgulayarak, "Bu yılın teması 'Yeni Dünyada Yeni Meslekler', yaratıcıların hayal dünyasında, yeni dünya düzeninin gereklerini ve buna bağlı olarak ihtiyaçlarını hissedip düşüncelerini özgürce, özgün bir sinema diliyle anlatmalarını amaçlıyor. Bu yılın filmlerini de heyecanla bekliyoruz." şeklinde konuştu.

-Son başvuru tarihi 19 Kasım

Sabancı Vakfı 6. Kısa Film Yarışması için başvurular 19 Kasım 2021'e kadar devam edecek. Yarışmaya başvuracak eserlerin en fazla 5 dakika uzunluğunda olması ve yeni meslekler konusunu ele alması gerekiyor. Eserler, öncelikle ön jüri tarafından değerlendirilecek ve finale kalan en az 10 en fazla 15 eser arasından jüri son değerlendirmeyi yapacak. Yarışmaya başvuran eserlerin yönetmen (eser sahibi) ve/ veya yapımcısından en az birisinin T.C. veya K.K.T.C. vatandaşı olması gerekiyor. Bir kişinin birden fazla eser ile başvurabileceği yarışmaya daha önce herhangi bir yerde gösterilmemiş ve ödül almamış eserler kabul edilecek. Eser sahiplerinin bugüne kadar çekmiş olduğu herhangi bir uzun metraj filmi bulunmaması gerekiyor.

Yeni dünya düzeninde dijitalleşme ve yapay zeka ile birlikte gelen yeni mesleklerin ve kaybolacak iş kollarının hayatımızdaki etkilerini ve bu konuda yapılması gerekenleri en iyi şekilde sunan, kriterlere uyan, akılda kalıcı ve yaratıcı bulunan eserlerin birincisine 25 bin TL, ikincisine 20 bin TL, üçüncüsüne 15 bin TL ödül verilecek. Yarışmaya www.kisafilmuzunetki.org adresinden başvurulabiliyor.

Sabancı Vakfı, Kısa Film, Kasım, Film, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sabancı Vakfı 6'ncı kısa film yarışması başvuruları başladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

2,5 yıldır alıcısı çıkmayan otel yeniden satışa çıkarıldı 16:25 2,5 yıldır alıcısı çıkmayan otel yeniden satışa çıkarıldı CHP, 16:15 CHP, "Adayımız Kılıçdaroğlu'dur" dedi, Akşener'den yanıt gecikmedi: Saygıyla karşılarım Kabus üstüne kabus! Hindistan'da ortaya çıkan Kappa varyantı ülkeleri alarma geçirdi 15:49 Kabus üstüne kabus! Hindistan'da ortaya çıkan Kappa varyantı ülkeleri alarma geçirdi
İsrail zulmü bitmiyor! Kurşunların hedefi olan Filistinli genç, canlı yayın açarak yardım istedi: Allah aşkına, ben buradayım 14:35 İsrail zulmü bitmiyor! Kurşunların hedefi olan Filistinli genç, canlı yayın açarak yardım istedi: Allah aşkına, ben buradayım Transferlerine hız kesmeden devam eden Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma'ya imza attırıyor 14:03 Transferlerine hız kesmeden devam eden Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma'ya imza attırıyor İstanbul'un göbeğinde akıl almaz görüntüler! Genç kadını sokak ortasında tekme tokat dövdüler 13:41 İstanbul'un göbeğinde akıl almaz görüntüler! Genç kadını sokak ortasında tekme tokat dövdüler
Eski sevgilisine müstehcen görüntüleriyle şantaj yapmıştı! Videoyu arkadaşına da izletmiş 13:37 Eski sevgilisine müstehcen görüntüleriyle şantaj yapmıştı! Videoyu arkadaşına da izletmiş Çorumlu çiftçi tarlasını sürerken aslan ve kartal figürlü objeler buldu, ekipler dönemini araştıracak 13:23 Çorumlu çiftçi tarlasını sürerken aslan ve kartal figürlü objeler buldu, ekipler dönemini araştıracak

Son Dakika Haberleri
16:33 Masumlar Apartmanı'ndan sürpriz ayrılığı sonrası Farah Zeynep Abdullah'tan ilk açıklama: İnci'nin hikayesi tamamlanmıştı.
16:24 2,5 yıldır alıcısı çıkmayan otel yeniden satışa çıkarıldı
16:14 CHP, "Adayımız Kılıçdaroğlu'dur" dedi, Akşener'den yanıt gecikmedi: Saygıyla karşılarım
16:04 Rezaletin böylesi! Yıldız futbolcuya mide bulandıran saldırı
15:49 Kabus üstüne kabus! Hindistan'da ortaya çıkan Kappa varyantı ülkeleri alarma geçirdi
15:36 Yaptığı yanına kar kalmadı! Türk bayrağını yırtıp üzerine basan kadın tutuklandı
15:31 Caner Erkin ve Mert Hakan Youtube'u salladı! Eğlenceli anlar taraftarın beğenisini topladı
15:03 4 Büyükler buluşuyor! Başkanlar sorunları canlı yayında tartışacak
14:54 Metropoll Araştırması'nın erken seçim anketinden çıkan sonuç şaşkınlık yarattı, MHP en çok oy kaybeden parti oldu
14:02 Transferlerine hız kesmeden devam eden Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma'ya imza attırıyor
Masumlar Apartmanı'ndan sürpriz ayrılığı sonrası Farah Zeynep Abdullah'tan ilk açıklama: İnci'nin hikayesi tamamlanmıştı. Masumlar Apartmanı'ndan sürpriz ayrılığı sonrası Farah Zeynep Abdullah'tan ilk açıklama: İnci'nin hikayesi tamamlanmıştı.         
16:33
Her alanda dipteyiz! EURO 2020'de en çok para kazanan takım İtalya oldu, Türkiye masrafları bile çıkartamadı Her alanda dipteyiz! EURO 2020'de en çok para kazanan takım İtalya oldu, Türkiye masrafları bile çıkartamadı         
16:22
Rezaletin böylesi! Yıldız futbolcuya mide bulandıran saldırı Rezaletin böylesi! Yıldız futbolcuya mide bulandıran saldırı         
16:05
Metropoll Araştırması'nın erken seçim anketinden çıkan sonuç şaşkınlık yarattı, MHP en çok oy kaybeden parti oldu Metropoll Araştırması'nın erken seçim anketinden çıkan sonuç şaşkınlık yarattı, MHP en çok oy kaybeden parti oldu         
14:55
Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek olacak! 30 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek olacak! 30 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor         
14:21
Cumhurbaşkanlığı karış karış bu belgeleri arıyordu! Kadıköy'deki sahaf Osmanlı arşivinin kayıp belgelerini 25 yıl önce çöpte bulmuş Cumhurbaşkanlığı karış karış bu belgeleri arıyordu! Kadıköy'deki sahaf Osmanlı arşivinin kayıp belgelerini 25 yıl önce çöpte bulmuş         
14:00
SAS Holding önünde eylem! Yüksek kar vaadiyle büyük paralar yatırıp mağdur oldular SAS Holding önünde eylem! Yüksek kar vaadiyle büyük paralar yatırıp mağdur oldular         
13:38
13 yaşındaki çocuğun gözünün önünde boğulduğunu gören Işın Karaca yıkıldı: Kendimi hiç bu kadar işe yaramaz hissetmemiştim 13 yaşındaki çocuğun gözünün önünde boğulduğunu gören Işın Karaca yıkıldı: Kendimi hiç bu kadar işe yaramaz hissetmemiştim         
13:34
Bisikleti çalınan çocuğun gözyaşları yürek parçaladı! Hırsızlara sitem etti: Babam halde 3 kuruş para kazanıyor, ona da göz koyuyorlar Bisikleti çalınan çocuğun gözyaşları yürek parçaladı! Hırsızlara sitem etti: Babam halde 3 kuruş para kazanıyor, ona da göz koyuyorlar         
13:22
ABD'de kaçırılan Yasemin'den kötü haber geldi! Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu ABD'de kaçırılan Yasemin'den kötü haber geldi! Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu         
13:13
Fenerbahçeliler FIFA 22'nin kapağı için Mesut Özil'i birinci yapsa da EA, Mbappe'yi seçti Fenerbahçeliler FIFA 22'nin kapağı için Mesut Özil'i birinci yapsa da EA, Mbappe'yi seçti         
11:58
Yere yatırdıkları genci tekme ve yumruklarla dövdüler! Öfkeli grubun dehşet saçtığı anlar kamerada Yere yatırdıkları genci tekme ve yumruklarla dövdüler! Öfkeli grubun dehşet saçtığı anlar kamerada         
11:49
Yakın çevresine Yakın çevresine "Kaan'a tahammülüm kalmadı" demiş! Hadise, yeni sevgilisine ilanı aşk etti         
11:42
ABD 108 yıl sonra 56 dereceyle cehennemi yaşıyor! Ormanlar alev alev yanmaya başladı ABD 108 yıl sonra 56 dereceyle cehennemi yaşıyor! Ormanlar alev alev yanmaya başladı         
11:16
Super Mario 64'ün mühürlü bir kopyası 1.5 milyon dolara satıldı! Super Mario 64'ün mühürlü bir kopyası 1.5 milyon dolara satıldı!         
10:40
Keman virtüözü İlyas Tetik'in intiharından önce,17 trilyonluk vurgun yaptığı iddia edildi Keman virtüözü İlyas Tetik'in intiharından önce,17 trilyonluk vurgun yaptığı iddia edildi         
09:59
Vatandaşlar görür görmez fark etti! Cem Garipoğlu'nun ailesi paylaşımı silmek zorunda kaldı Vatandaşlar görür görmez fark etti! Cem Garipoğlu'nun ailesi paylaşımı silmek zorunda kaldı         
19:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2021 16:55:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sabancı Vakfı 6'ncı kısa film yarışması başvuruları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement