Sabancı Vakfı, F20'ye Türkiye'den üye olan ilk ve tek vakıf oldu - Son Dakika

Sabancı Vakfı, F20'ye Türkiye'den üye olan ilk ve tek vakıf oldu

05.05.2021 13:45
Sabancı Vakfı, F20'ye Türkiye'den üye olan ilk ve tek vakıf oldu, System.String[]

Sabancı Vakfı, dünya genelinde 60'tan fazla vakfın üyesi olduğu sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliği için çalışan Foundations 20 (F20) Platformu'na Türkiye'den üye olan ilk ve tek vakıf oldu.

Sabancı Vakfı, dünya genelinde 60'tan fazla vakfın üyesi olduğu sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliği için çalışan Foundations 20 (F20) Platformu'na Türkiye'den üye olan ilk ve tek vakıf oldu.

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Vakfı, G20 Zirvesi öncesi düzenlenecek F20 toplantısında Türkiye'yi temsil edecek.

Eylül 2020'de "iklim sürdürülebilirliği" temasıyla online olarak gerçekleştirilen F20 üyelerinin toplantısı, bu yıl "sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliği" temasıyla, Sabancı Vakfı'nın da katılımıyla G20 Zirvesi öncesi Milano'da düzenlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Sabancı Vakfı olarak Türkiye'de eğitime, kültürel ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunmak amacıyla ve tüm bireylerin haklardan eşit yararlandığı bir toplum misyonuyla uzun yıllardır pek çok çalışma yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu anlamda yaptığımız çalışmalara katkı sağlaması açısından hem Türkiye'de hem de yurt dışında yapılan iş birliklerine çok önem veriyoruz. İş birliği yapmanın değişimi hızlandıran bir gücü olduğunu biliyoruz. Uzun yıllardır üyesi olduğumuz önemli uluslararası platformların yanı sıra şimdi de iklim gibi önemli bir konuyu gündemine alan F20 Platformu'nda Türkiye'yi temsil etmekten memnuniyet duyuyoruz."

F20 Platformu Genel Sekreteri Stefan Schurig de sosyal gelişim alanında en önde gelen kurumlardan biri olan Sabancı Vakfı ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyduklarını aktararak, "Uzun yıllardır çalışmalar yürüten Vakfın platforma dahil olması, hem diğer üyelerimiz hem de sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğiyle mücadele hedefimiz için çok kıymetli." değerlendirmesinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, sürdürülebilir kalkınma, iklim değişikliği ve yenilenebilir enerji konularında sivil toplum, özel sektör, düşünce kuruluşları ve politikacılar arasındaki iş birliklerine aracılık etmeyi amaçlayan F20 Platformu, aynı zamanda 2030 gündemi, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Paris Anlaşması'nın uygulanması konusunda da çalışmalar yürütüyor.

Sabancı Vakfı, Türkiye, Milano, G-20, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sabancı Vakfı, F20'ye Türkiye'den üye olan ilk ve tek vakıf oldu - Son Dakika Ekonomi


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