Sabancı Vakfı Hibe Programına 59 İlden 256 Proje Başvurdu

Sabancı Vakfı Hibe Programı'na 2019 yılı için 59 ilden 256 proje başvurdu. Bireylerin toplumsal hayata katılımlarında maruz kaldıkları ayrımcılıkla mücadele eden ve eğitim yoluyla güçlenmelerine katkıda bulunan projelerin destekleneceği program kapsamında sivil toplum kuruluşlarına toplam 1 milyon TL hibe desteği sağlanacak.

11 yıldır 148 projeye 20 milyon TL'nin üzerinde hibe verdiklerini belirten Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, "Sabancı Vakfı olarak 45 yıldır toplumsal gelişme için çalışıyoruz ve bu hedefimizin gerçekleşmesinde eğitimin kilit bir role sahip olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Hibe Programı kapsamında eğitimin kalitesinin artması, eğitime erişim oranlarının yükselmesi, eğitimin en önemli aktörleri olan öğretmenlerin güçlenmesi gibi alanlarda projeler üreten sivil toplum kuruluşlarını destekliyor; yarattıkları etkiyi görmekten müthiş bir heyecan duyuyoruz. Bu yıl da başvuran proje sayısının artmasından dolayı çok mutluyuz. Destek vereceğimiz sivil toplum kuruluşları ile birlikte tüm bireylerin eğitimde eşit fırsatlara ulaşmasını sağlayacak projeler gerçekleştireceğimize inanıyoruz" dedi.

Hibe Programı kapsamında "Kaliteli Eğitimin Desteklenmesi", "Eğitime Erişimin ve Devamın Sağlanması" ve "Hak Temelli Yaygın Eğitim Çalışmalarının Desteklenmesi" alanlarında kadın, genç ve engelli bireylerin sorunlarına çözüm üreten projelere 50 bin TL ile 200 bin TL arasında destek sağlanacak. Başvurular Değerlendirme Kurulu ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından değerlendirilecek ve sonuçlar Haziran ayında açıklanacak.