Sabancı Vakfı Hibe Programları'nın sunduğu destek 28,5 milyon TL'yi aştı - Son Dakika

Sabancı Vakfı Hibe Programları'nın sunduğu destek 28,5 milyon TL'yi aştı

24.10.2020 11:59
Sabancı Vakfı Hibe Programları'nın sunduğu destek 28,5 milyon TL'yi aştı, System.String[]

Sabancı Vakfı, Hibe Programları kapsamında 14 yılda 173 projeye 28,5 milyon TL'nin üzerinde destek verdi.

Sabancı Vakfı, Hibe Programları kapsamında 14 yılda 173 projeye 28,5 milyon TL'nin üzerinde destek verdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Vakfı, Hibe Programları kapsamında destek verdiği sivil toplum kuruluşlarını bu yıl online olarak gerçekleştirdiği "Ekim Zamanı" toplantısında bir araya getirdi.

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen online buluşmada, 2019-2020 yıllarında Sabancı Vakfı'ndan hibe desteği alan sivil toplum kuruluşlarının (STK) proje hikayeleri paylaşıldı.

Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarına 14 yıldır kesintisiz hibe desteği veren tek vakıf olan Sabancı Vakfı, bugüne kadar 173 projeye, 28,5 milyon TL'nin üzerinde hibe verdi. Vakıf, kadın, genç ve engelli bireylerin karşı karşıya kaldıkları toplumsal sorunların çözümü için projeler hayata geçiren STK'lara hibe desteğinin yanı sıra bilgi ve tecrübe desteği de sağlıyor.

"Önemli olan böyle zamanlarda yan yana durabilmek, birlikte hareket edebilmek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, toplumsal gelişme için sivil toplum kuruluşlarının en etkili aktörler olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Salgın süresince toplumsal sorunlarla mücadele eden sivil toplum kuruluşları pandeminin getirdiği ek zorluklarla karşı karşıya kaldılar. Bu dönemde pek çok kurumun faaliyetlerine devam edemediğini, hatta kapanma noktasına geldiğini üzülerek görüyoruz. Böyle zorlu dönemlerde sivil toplumu desteklemek daha büyük önem kazanıyor. Sabancı Vakfı olarak birlikte çalıştığımız sivil toplum kuruluşlarının değişen ihtiyaçlarını dinlemeye ve çözüm üretmeye gayret ediyoruz.

Gerek Avrupa Vakıflar Merkezi gerekse Amerika'da bulunan Vakıflar Birliği'nin sivil topluma destek amaçlı başlattığı taahhütlerini Türkiye'den imzalayan ilk vakıf olduk. Hemen ardından da Sabancı Vakfı olarak biz de kendi taahhüdümüzü yayınladık. Bu taahhütle destek sağladığımız tüm kurumlara çalışmalarını kesintisiz sürdürebilmeleri için her türlü esnekliği sağladık. Bu süreçte bir kez daha gördük ki önemli olan böyle zamanlarda yan yana durabilmek, birlikte hareket edebilmek."

Sabancı Vakfı Hibe Programları ile toplumsal gelişim için kalıcı etki yarattıklarını aktaran Sabancı, "Dünyayı etkisi altına alan her felakette olduğu gibi, salgının da toplumsal sorunları ve eşitsizlikleri derinleştirdiğini endişeyle gözlemliyoruz. Bildiğiniz gibi, kadın, genç ve engelli bireyleri odağımıza alarak onların haklardan eşit yararlandığı bir toplum için çalışıyoruz. Bu sürecin özellikle onlar üzerinde olumsuz etkileri olduğunu görüyoruz. Maalesef uzun yıllardır elde edilen kazanımları kaybetme riskiyle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Sabancı, pandemi sürecinde özellikle kadın hakları konusunda, bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla kendisinin de dahil olmaktan çok memnun olduğu bir toplantı yaptıklarını anlatarak, "İhtiyaçları ve çözüm önerilerini tartıştık. Yalnızca tartışmakla kalmadık, ihtiyaçlara yönelik önemli aksiyonları hayata geçirmeye başladık.

Bu toplantının takibini de yapmaya devam edeceğiz. Belki birkaç toplantı daha yapacağız. Bu çalışma şekliyle Sabancı Vakfı Hibe Programı yalnızca hibe alan kuruma destek olmakla kalmıyor, toplumsal gelişimi hızlandıracak güçte bir etki yaratıyor. Sabancı Vakfı olarak hibe verdiğimiz sivil toplum projelerinde ekiplerle birlikte sürece dahil olup bir yol arkadaşlığı yapıyoruz. Vakfımızdan bir kez hibe desteği alan kurum bizim toplumsal gelişme yolunda çalışan gönül ortağımız oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Alerji ile Yaşam Derneği, Genç İşi Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Eğitim Kooperatifi, Madenci Kadınlar Dayanışma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, Nirengi Derneği, Toy Gençlik Derneği, Türkiye İşitme Engelliler Derneği ve Yüksekova Kadınları Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneği'nin proje temsilcileri, projelerinin sonuçlarını, projelerini hayata geçirirken yaşadıkları deneyimleri, gelecek dönem için planlarını ve projelerden yararlanan insanların öykülerini Şirin Payzın'ın moderatörlüğünü yaptığı ve bu yıl ilk kez online yapılan buluşmada anlattı.

"Ekim Zamanı Online Buluşma Zamanı" başlığıyla düzenlenen etkinliği, Başka Bir Okul Mümkün Derneği, Köy Okulları Değişim Ağı Derneği, Tohum Otizm & İstanbul Bilgi Üniversitesi SEÇBİR ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı tarafından düzenlenen Paylaşım Buluşmaları izledi.

Hibe Programı kapsamında desteklenen projelerin öykülerinin yer aldığı ve bu yıl ilk kez dijital olarak da hazırlanan "Ekim Zamanı Hibe Programı Öyküleri" kitabına "www.sabancivakfi.org/ekimzamani2020" adresinden ulaşılabiliyor.

Sabancı Vakfı, Türk Lirası, toplum, Sivil, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sabancı Vakfı Hibe Programları'nın sunduğu destek 28,5 milyon TL'yi aştı - Son Dakika

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