Son Dakika Haberleri: Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması Finalistleri Belli Oldu

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması Finalistleri Belli Oldu

25 dakika önce

200'e yakın filmin başvurduğu "Ayrımcılık" temalı Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nda finale kalan 10 film açıklandı. Yarışmada ödüller 16 Ocak'ta yapılacak törenle sahiplerini bulacak.

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması Finalistleri Belli Oldu, System.String[]

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nda finale kalan 10 eser belli oldu. Toplumsal sorunları sanat aracılığıyla ele almak amacıyla düzenlenen ve bu yılki konusu "Ayrımcılık" olan yarışmaya 200'e yakın kısa film başvurdu. Ön jüri değerlendirmesinin ardından belirlenen 10 filmin ve yönetmenlerinin isimleri Kısa Film Platformu (www.kisafilmuzunetki.org) üzerinden açıklandı.

Finale kalan 10 kısa film, jüri tarafından değerlendirilecek ve dereceye girmeye hak kazanan 3 kısa film belirlenecek. Yarışmanın birincisine15 bin TL, ikincisine 10 bin TL, üçüncüsüne 5 bin TL para ödülü verilecek. Ödüller, 16 Ocak'ta düzenlenecek ödül töreninde sahiplerini bulacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:09 Kaynak: Bültenler

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