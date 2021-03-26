Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'na "Altın Stevie" ödülü - Son Dakika

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'na "Altın Stevie" ödülü

26.03.2021 10:05
Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'na

Sabancı Vakfı, 4. Kısa Film Yarışması ile "Medya İlişkilerinde İnovasyon" kategorisinde "Altın Stevie" ödülüne layık görüldü.

Sabancı Vakfı, 4. Kısa Film Yarışması ile "Medya İlişkilerinde İnovasyon" kategorisinde "Altın Stevie" ödülüne layık görüldü.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Vakfı, dünyanın en saygın iş ödülleri arasında yer alan ve 2002 yılından bu yana düzenlenen Stevie Ödülleri'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi (MENA) kapsamında 4. Kısa Film Yarışması ile "Medya İlişkilerinde İnovasyon" kategorisinde "Altın Stevie" ödülünü kazandı.

Sabancı Vakfı'nın "Kısa Film Uzun Etki" sloganıyla her yıl genç sinemacıları desteklemek ve sanatın gücünden faydalanarak toplumsal sorunlara farkındalık yaratmak hedefiyle düzenlediği Kısa Film Yarışması, dördüncü senesinde "Dijital Yalnızlık" temasıyla yoğun ilgi gördü.

Bu tema kapsamında toplam 490 film ile rekor başvuru alan yarışma ile Sabancı Vakfı, Türkiye dahil 17 ülkeden başvuru kabul eden Stevie MENA'da ödüle layık görüldü. Bu yıl Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki kuruluşlardan 400'den fazla adayın, jüri olarak görev alan dünya çapında 60'tan fazla yönetici tarafından değerlendirildiği altın, gümüş ve bronz Stevie Ödülleri, 2 Haziran'da düzenlenecek dijital bir törenle sahiplerine takdim edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Vakfın faaliyetlerinde kültür ve sanatın önemli bir yeri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Vakıf olarak, 47 yıldır toplumsal gelişmeye katkıda bulunmak için çalışıyoruz. Sosyal meseleleri sanat yoluyla ele almanın dönüştürücü gücüne inanıyoruz. 5 yıl önce başlattığımız kısa film yarışması ile de sinema sanatının yaratıcı bakış açısından yararlanarak sosyal meselelerle ilgili farkındalık ve bilinç oluşturmayı hedefliyoruz. Her yıl küresel çapta önemli olduğunu düşündüğümüz toplumsal sorunlara dikkati çekiyoruz. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen 4. Kısa Film Yarışması'nın teması 'Dijital Yalnızlık' ile dijitalleşmenin hayatımıza etkilerini sinemacıların bakış açısıyla görünür kılmak istedik. İlk yılından itibaren yoğun ilgi gören kısa film yarışmamızın bu ödüle layık görülmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz."

Sabancı Vakfı 4. Kısa Film Yarışması

İlk yılında "Mülteci Kadınlar", ikinci yılında "Çocuk İşçiler" ve üçüncü yılında "Ayrımcılık" teması ile düzenlenen Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nın "Dijital Yalnızlık" temalı 4. yılında ödül almaya hak kazananlar, yönetmen-senarist Mahmut Fazıl Coşkun, oyuncu Hazar Ergüçlü, dünyaca ünlü Filistinli yönetmen Najwa Najjar, Makedonya'dan ünlü yapımcı ve oyuncu Labina Mitevska ve İtalya'dan Venedik Film Festivali programcısı Teresa Cavina'dan oluşan jürinin değerlendirmesiyle belirlenmişti.

4. Kısa Film Yarışması'nda "Parti" filmiyle birinciliği Efe Can Yıldız, "Nasıl Bilirdiniz?" filmiyle ikinciliği Ayşenur Erdoğan Gökçe, "Dijital Pizza" filmiyle üçüncülüğü Veysel Aslan alırken, mansiyon ödülünün sahibi "Girdap" filmiyle Cüneyt Işık oldu. Dereceye giren filmlerin birincisi 20 bin TL, ikincisi 15 bin TL, üçüncüsü 10 bin TL ile ödüllendirildi.

Sabancı Vakfı, Kısa Film, Medya, Altın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'na 'Altın Stevie' ödülü - Son Dakika


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