Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nda "iklim değişikliği" işlendi - Son Dakika

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nda "iklim değişikliği" işlendi

14.01.2021 13:05
Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nda

Sabancı Vakfı'nın "Kısa Film Uzun Etki" sloganıyla beşincisini düzenlediği Kısa Film Yarışması, "Değişen İklimler, Değişen Hayatlar" temasıyla bu yıl ilk kez çevrim içi gerçekleştirildi.

Sabancı Vakfı'nın "Kısa Film Uzun Etki" sloganıyla beşincisini düzenlediği Kısa Film Yarışması, "Değişen İklimler, Değişen Hayatlar" temasıyla bu yıl ilk kez çevrim içi gerçekleştirildi.

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Kısa Film Uzun Etki" sloganıyla bu sene beşincisi düzenlenen Kısa Film Yarışması'nın kazananları Sabancı Vakfı YouTube hesabından gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

"Değişen İklimler, Değişen Hayatlar" temasıyla bu yıl ilk kez çevrim içi düzenlenen yarışmanın ödül töreni Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, geçen yılın temasını "Dijital Yalnızlık" olarak belirlediklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Filmlerde işlenen dijital yalnızlık teması pandemide gerçeğimiz oldu. Bu yılın teması ise yine uzun yıllar gündemde kalacağını öngördüğümüz 'iklim değişikliği'. İnanıyorum ki bu yıl da genç sinemacılar yaratıcılıkları ve öngörüleriyle büyük bir etki yaratacak ve herkesi harekete geçirecekler. Bu konuda her geçen gün kendimizi daha da geliştirmekte kararlıyız. Ama yetmez biliyoruz, çok daha geniş kapsamlı projelere, bugünden yarını düşünerek öngörülü adımlar atmaya ihtiyacımız var. Bu anlamda, genç yönetmenlerin çektiği filmler, meselenin önemini bir kez daha gözler önüne serecek."

İklim değişikliği konusunda geniş kapsamlı projelere, bugünden yarını düşünerek öngörülü adımlar atmaya ihtiyaç olduğunu belirten Güler Sabancı, alınan başvurularda, salgının yarattığı tüm olumsuz koşullara rağmen, genç sinemacıların çok anlamlı ve kaliteli filmler ürettiğinin görüldüğünü aktardı.

Böylesi zor zamanlarda üretmeye devam etmenin, bir sanatçının toplumsal gelişmeye yaptığı en büyük katkı olduğunu ifade eden Sabancı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu bir yarışma olsa da kaybedeni yok, tüm yarışmacılar buradan önemli kazanımlarla ayrılıyorlar. Dünya sineması içinde gitgide daha önemli bir yer almaya başlayan Türk sineması bize gurur verirken, bu dünyaya yeni giren yeteneklerin emeklerine katkıda bulunmak bizi sevindiriyor. Sabancı Vakfı olarak, yarışma kapsamında her yıl gençleri usta sinemacılarla bir araya getiren Kısa Film Platformu Buluşmaları'nı düzenliyoruz. Ayrıca, yarışma kapsamında bu yıl ilk kez Market çalışması hayata geçirildi. Market çalışması ile seçilmiş filmleri, ulusal ve uluslararası festival direktörleri ile buluşturacağız. Önümüzdeki günlerde, onların yurt içi ve yurt dışı festivallerde gösterecekleri başarıları heyecanla bekliyoruz."

Verilen bilgiye göre etkinlikte "Cansuyu" filmiyle birinci olan Anıl Gök'ün ödülünü Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, "Taze Süt" filmiyle ikinci olan Ömer Faruk Güler'in ödülünü Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan ve "Tatile Gidiyoruz" filmiyle üçüncü olan Aral Ariel Goldenberg'in ödülünü yarışmanın Kanaat Önderi Tamara Kotevska açıkladı.

Mansiyon ödüllerine layık görülen "Kimin Umurunda" filminin yönetmeni Yeliz Gürkan'ın ve "Hayır!" filminin yönetmeni Can Yeşiloğlu'nun ödülünü Sanat Yönetmeni Zeynep Atakan duyurdu.

Güler Sabancı, Sabancı Vakfı, Kısa Film, İklimler, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nda 'iklim değişikliği' işlendi - Son Dakika Ekonomi


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