Son Dakika Haberleri: Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nın Jürisi Belli Oldu

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nın Jürisi Belli Oldu

53 dakika önce

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışmanın jürisinde Türkiye'den Derviş Zaim ve Ceyda Düvenci, yurt dışından Rebecca O'Brien, Aida Begic ve Sergei Dvortsevoy yer alıyor.

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nın Jürisi Belli Oldu, System.String[]

Sabancı Vakfı'nın sinemanın etki gücünden yararlanarak toplumsal konularda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlediği Kısa Film Yarışması'nın jüri üyeleri belli oldu. Bu yıl "Ayrımcılık" temasıyla üçüncüsü düzenlenen yarışmanın jürisinde Türkiye'den yönetmen Derviş Zaim ve oyuncu Ceyda Düvenci, yurt dışından ise senarist ve yönetmen Aida Begic, yönetmen Sergei Dvortsevoy ve yapımcı Rebecca O'Brien yer alıyor.

Bosnalı senarist ve yönetmen Aida Begic, yönetmenlik kariyerine başladığından beri filmlerinde Saraybosna ve Balkanlardaki hayatı konu ediyor. 2008 yılında çektiği Kar isimli filmi Cannes'ın Eleştirmenler Haftası bölümünde büyük ödülünü alırken 2012 yılında çektiği ikinci filmi "Saraybosna'nın Çocukları" ile Cannes'ın Belirli Bir Bakış seçkisinde yer alan ve Jüri Özel Ödülü kazanan Begic, Saraybosna Film Festivali'nde de Cineuropa Ödülü'nün sahibi oldu. Türkiye'de yaşayan Suriyeli yetim çocukları konu alan en son filmi "Beni Bırakma"nın galasını Antalya Film Festivali'nde yapan Begic'in aynı film ile Oscar aday adaylığı da bulunuyor.

Son zamanlarda "Ayka" filmi ile gündemde olan Kazak yönetmen Sergei Dvortsevoy, ilk kurmaca filmi "Tulpan" ile Fransa'dan Japonya'ya dünyanın farklı sinema platformlarından bir çok ödüle layık görüldü. Dvortsevoy, bu yıl Cannes'da Altın Palmiye'ye aday olan "Ayka" ile En İyi Yabancı Dilde Film kategorisinde Oscar Aralık Kısa Listesinde yer aldı.

Dünya sinemasını şekillendiren en önemli isimlerden olan Ken Loach'un yapımcısı Rebecca O'Brien, 30'dan fazla filmin yapımcılığını üstlendi. Filmleriyle 2 Altın Palmiye, 2 BAFTA, 3 Cesar ve 2 EFA da dahil olmak üzere 50'den fazla ödül kazanan O'Brien, aynı zamanda Avrupa Film Akademisi, Britanya Görsel Danışma Konseyi ve PACT'in Yönetim Kurulu Üyeliğini sürdürüyor.

Türkiye'den de önemli isimlerin bulunduğu jüride; ilk filmi "Tabutta Rövaşata"ile birçok ödül kazanan ve bugüne kadar filmleriyle ulusal ve uluslararası festivallerden başarıyla dönen yönetmenDerviş Zaim ile Türk sinema ve televizyonunun başarılı oyuncusu Ceyda Düvenci yer alıyor.

Kazananlar 16 Ocak'ta düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak

Kısa Film Yarışması jürisi, finale kalan 10 eseri değerlendirerek dereceye girmeye hak kazanan 3 kısa filmi belirleyecek. Dereceye giren filmler 16 Ocak'ta düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.Yarışmanın birincisine 15 bin TL, ikincisine 10 bin TL, üçüncüsüne 5 bin TL para ödülü verilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:45 Kaynak: Bültenler

Ceyda Düvenci, Türkiye, Güncel
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