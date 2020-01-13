Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması ödül töreni 15 Ocak’ta - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması ödül töreni 15 Ocak’ta - Son Dakika Ekonomi

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması ödül töreni 15 Ocak’ta

32 dakika önce

Sabancı Vakfı'nın toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla Kısa Film Uzun Etki sloganıyla gerçekleştirdiği 4. Kısa Film Yarışması'nda finale kalan 13 kısa film arasında yapılacak değerlendirmeyle ödül alacak filmler belirlenecek.

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması ödül töreni 15 Ocak’ta, System.String[]

Sabancı Vakfı'nın toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla Kısa Film Uzun Etki sloganıyla gerçekleştirdiği 4. Kısa Film Yarışması'nda finale kalan 13 kısa film arasında yapılacak değerlendirmeyle ödül alacak filmler belirlenecek.

Sabancı Vakfı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:03 
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