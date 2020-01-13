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Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması ödül töreni 15 Ocak’ta
32 dakika önce
Sabancı Vakfı'nın toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla Kısa Film Uzun Etki sloganıyla gerçekleştirdiği 4. Kısa Film Yarışması'nda finale kalan 13 kısa film arasında yapılacak değerlendirmeyle ödül alacak filmler belirlenecek.
Sabancı Vakfı'nın toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla Kısa Film Uzun Etki sloganıyla gerçekleştirdiği 4. Kısa Film Yarışması'nda finale kalan 13 kısa film arasında yapılacak değerlendirmeyle ödül alacak filmler belirlenecek.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:03
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