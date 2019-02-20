"Sabancı Vakfı Mentorluk Programı" Bursiyerler Arasında Köprü Olacak

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, 500'den fazla bursiyerin katılımıyla gerçekleşti. Buluşmada Sabancı Vakfı Bursiyerleri Mentorluk Programı da tanıtıldı.

Konuşmasına rahmetli Sakıp Sabancı'nın "Biz karşılıksız burs veriyoruz" sözlerini hatırlatarak başlayan Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, "İnanıyorum ki, birbirimize ne kadar yakınlaşabilirsek, bir ailenin, bir grubun ne kadar parçası olabilirsek yaşamımız da o kadar daha zevkli, daha keyifli oluyor. Bizler sizleri bizim ailemizin parçası olarak görüyoruz. Sizler Türkiye'nin parlak insanlarısınız. Çünkü bursumuzun en önemli ve bugüne kadar bozmadığımız kriteri, biliyorsunuz başarıya burs veriyoruz. Bizim bursumuzun karşılığı sizlerin başarısıdır. Türkiye'nin parlak insanlarıyla aynı ailenin içindeyiz. Birlik, beraberlik ve ortak akıl ile her şey daha iyi yapılabilir. Biz Sabancı Vakfı olarak buna inanıyor, dolayısıyla sizlerin katkılarını bekliyoruz. Ayrıca, birbirinize de katkınız olacağına inanıyoruz. Mezunlar, öğrencilere yol gösterebilirler; öğrenciler büyüklerine soru sorabilirler. Dünya artık birbirine yardım etmeye önem veriyor" dedi.

Ülkelerin sosyal değişiminin aslında yavaş ilerleyen bir süreç olduğuna değinen Sabancı, "Biz 45 yıldır sosyal gelişme için çalışıyoruz. Sosyal gelişme ve değişim, zaman ve en önemlisi sabır isteyen bir konu. Biz Sabancı Vakfı'nda bunu yapmaya çalışıyoruz. Sizlerin katkılarıyla beraber, eminim ki, daha da iyileri yapılacak ve daha büyük projeler ortaya çıkacak" dedi.

"BİZ BURSİYERLERİMİZLE BİRLİKTE KOCAMAN BİR AİLEYİZ"

Sabancı Vakfı'nın yeni bursiyerlerinin heyecanıyla mezunların deneyimlerini buluşturacağı bir platform oluşturmayı hedeflediklerini belirten Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, "Hem mevcut bursiyerlerimizi hem de bugüne kadar Sabancı Vakfı'ndan burs alan herkesi kapsayacak yepyeni bir programı, bir ilki sizinle paylaşmak istiyorum: Sabancı Vakfı Bursiyerleri Mentorluk Programı. Bu program ile mevcut bursiyerlerimizi ve mezunlarımızı bir araya getireceğiz, program üzerinden mentor-menti ilişkisi kuracak ve deneyimlerini paylaşmalarını sağlayacağız. Eski ve yeni bursiyerlerimiz arasında bir köprü kurmayı, sinerji oluşturmayı hayal ediyoruz. Biz aslında sizlerle, bursiyerlerimizle birlikte kocaman bir aileyiz" dedi.

Sabancı Vakfı Bursiyerleri Mentorluk Programı kapsamında mezun bursiyerlerin halen burs alan öğrencilere uzmanlık alanları doğrultusunda bilgi, beceri ve deneyimlerini aktarması sağlanacak.

SABANCI VAKFI 47 BİNDEN FAZLA BURS VERDİ

Sabancı Vakfı, her yıl 400'ü yeni olmak üzere toplamda 1.500'e yakın öğrenciye burs veriyor. 45 yılda 47 binden fazla burs veren Vakfın, üniversitelere yeni yerleşen öğrencilere yönelik Üniversiteye Giriş Bursu, Kalkınmada Öncelikli İller Bursu, Sabancı Vakfı-Vista Bursu ve Engelli Öğrenciler Bursu olmak üzere dört farklı burs programı sunuyor. Sabancı Vakfı Bursları, üniversiteye ilk girişte başlayıp, öğrenci mezun olana kadar devam ediyor ve her yıl Ekim-Haziran ayları arasında 9 ay süreyle nakit ödemeyi kapsıyor.