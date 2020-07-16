Sabancı Vakfı'ndan hibe desteği alacak projeler belli oldu - Son Dakika

Sabancı Vakfı'ndan hibe desteği alacak projeler belli oldu

Sabancı Vakfı'nın, sivil toplumun güçlenmesine ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunma hedefiyle 2007 yılından bu yana yürüttüğü Hibe Programları kapsamında destek almaya hak kazanan sivil toplum kuruluşları (STK) belli oldu.

Sabancı Vakfı'nın, sivil toplumun güçlenmesine ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunma hedefiyle 2007 yılından bu yana yürüttüğü Hibe Programları kapsamında destek almaya hak kazanan sivil toplum kuruluşları (STK) belli oldu.

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Sabancı Vakfı açıklamasında görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Sabancı Vakfı'nın 14 yıldır sivil toplum kuruluşlarına hibe desteği verdiğini belirterek, "Sabancı Vakfı olarak 46 yıldır toplumsal gelişmeye katkıda bulunma amacıyla sivil toplumun desteklenmesi gerektiğini düşünüyor ve bunun için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hibe Programları kapsamında 14 yılda 173 projeye verilen hibe desteğinin 28.5 Milyon TL'ye ulaştığını aktaran Safkan, "Bu yıl da kalıcı etki yaratma hedefiyle 8 projeye hibe desteği veriyor ve desteklediğimiz projeler ile kadınların toplumsal ve ekonomik hayatta güçlenmesini, gençlerin gelişimini ve engellilere yönelik eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasını hedefliyoruz. Toplumsal sorunlarla mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesinde önemli bir role sahip olan sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çözümün parçası olmaktan ve onları desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Safkan, Kovid-19 salgını sürecinde projelerin gerçekleşmesi için gerekli esnekliklerin sağlanacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz süreçte Kovid-19 salgınına yönelik önlemler nedeniyle birçok etkinlik ve toplantı online olarak yürütülüyor. Bu bir yandan sivil toplum kuruluşlarının arasındaki iletişimi sağlamlaştırırken diğer yandan saha çalışmalarını ve yüz yüze eğitimleri mümkün kılmıyor. Bu yüzden biz de Sabancı Vakfı olarak bu sürecin gerekliliklerini de göz önünde bulundurarak hibe desteği verdiğimiz projelere gerekli esnekliklerin sağlanacağını taahhüt ediyoruz."

58 ilden 254 proje başvurusu

Sabancı Vakfı Hibe Programı'na bu yıl Türkiye'nin 58 ilinden 254 proje başvurusu yapıldı.

Sabancı Vakfı Hibe Programı; "Kaliteli Eğitimin Desteklenmesi", "Eğitime Erişimin ve Devamın Sağlanması" ve "Hak Temelli Yaygın Eğitim Çalışmalarının Desteklenmesi" alanlarında kadın, genç ve engelli bireylerin karşı karşıya kaldıkları toplumsal sorunların çözümü için projeler hayata geçiren STK'lara 50 bin TL ile 250 bin TL arasında hibe desteğinin yanı sıra bilgi ve tecrübe desteği de sağlıyor.

Destek verilecek projeler, sivil toplum alanında deneyimli, konusunun uzmanı kişilerden oluşan bağımsız bir değerlendirme kurulunun önerisi üzerine Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti'nin yaptığı değerlendirmeyle belirlendi.

Hibe desteği almaya hak kazanan sivil toplum kuruluşları ve projeleri arasında; Afyonkarahisar İş Kadınları Derneği'nin "Gücümün Farkındayım, İşimin Başındayım", Altı Nokta Körler Vakfı'nın "Dokunsal Öğrenme & Değerlendirme Projesi", Bodrum Kadın Dayanışma Derneği'nin "Bodrum'dan Türkiye'ye: Kadınlar Eşitlikçi ve Şiddetsiz Kentini Yaratıyor", Eskişehir Gelişim Vakfı'nın "Koza Ebeveynden Ebeveyne Destek Programının Geliştirilmesi", İstanbul Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği'nin "Kız Kardeşimle Güçlüyüm", Rengarenk Umutlar Derneği'nin "Bir Varmış Sur Oynarmış", Yenilikçi Girişim Derneği'nin "Destek Ol" ve Yüksekova Kadınları Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneği'nin "Yüksekova'da Kadın Olmak - 2" projesi yer alıyor.

Sabancı Vakfı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 10:45 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sabancı Vakfı'ndan hibe desteği alacak projeler belli oldu - Son Dakika Ekonomi
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