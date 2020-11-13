Sabancı Vakfı'ndan iklim değişikliği farkındalığı araştırması - Son Dakika

Sabancı Vakfı'ndan iklim değişikliği farkındalığı araştırması

13.11.2020 12:09
Sabancı Vakfı'ndan iklim değişikliği farkındalığı araştırması, System.String[]

Sabancı Vakfı 5. Kısa Film Yarışması kapsamında gerçekleştirilen iklim değişikliği farkındalığı araştırmasına göre, kamuoyu iklim değişikliği konusunda bireysel çözümlerin yeterli olacağını düşünmüyor.

Sabancı Vakfı 5. Kısa Film Yarışması kapsamında gerçekleştirilen iklim değişikliği farkındalığı araştırmasına göre, kamuoyu iklim değişikliği konusunda bireysel çözümlerin yeterli olacağını düşünmüyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Vakfı'nın "Değişen İklimler, Değişen Hayatlar" temasıyla bu yıl beşincisini düzenlediği ve başvuruları 20 Kasım'a kadar devam eden Kısa Film Yarışması kapsamında, kamuoyunda iklim değişikliği farkındalığına dair bir araştırma gerçekleştirildi.

Toplumsal sorunlara sinema aracılığıyla dikkati çekmek amacıyla başlatılan ve bu yıl "İklim Değişikliğini Kim Çekiyor?" sloganıyla duyurulan Kısa Film Yarışması kapsamında yapılan araştırmada katılımcılara iklim değişikliği konusunda sorular yönetildi.

"İklim Değişikliği Farkındalığı" araştırması Türkiye'nin kentsel bölgelerinde ikamet eden 18-50 yaş aralığındaki, ABC1 sosyo-ekonomik statü gruplarını temsil eden toplam 502 kişi ile gerçekleştirildi.

İklim değişikliğinin neden ve sonuçları tam olarak bilinmiyor

Araştırma sonuçlarına göre, "İklim değişikliğinin nedenleri" sorulduğunda araştırmaya katılan her 10 kişiden 3'ünün "hızlı sanayileşme", "kimyasal ürün kullanımı" ve "yanlış yapılanma" konularına değinmediği görülüyor.

İklim değişikliğinin olası nedenleri arasında en az bahsedilen konu ise "Gereğinden fazla et ve su tüketimi" oluyor. Kamuoyunun yüzde 90'ından fazlası iklim değişikliğinin gıdaya erişimde zorluğa, orman yangınlarına, nesli tükenen hayvanlara ve su seviyesinin yükselmesi gibi sonuçları olacağını düşünmüyor.

Kamuoyu algısına göre iklim değişikliğinin en çok etkisinin görüleceği konular arasında kuraklık, temiz su kıtlığı ve mevsim değişiklikleri yer alıyor.

Bireyler çözümü kendilerinde değil, başkalarında arıyor

Her 10 kişiden 9'unun iklim değişikliğinde bireysel sorumluluğu olduğunu düşünmesine rağmen her 5 kişiden 1'i bireysel önemlerin çözüme katkısı olmayacağını belirtiyor.

Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 82'si devlet düzeyinde alınacak önlemlerin, yüzde 77'si uluslararası düzeyde alınacak önlemlerin ve yüzde 74'ü ise özel sektörün alacağı önlemlerin çözüme katkı sağlayacağını düşünüyor.

Bireysel önlemlere bakıldığında, su ve enerji tasarrufu yüzde 70'ten fazla bir oranla en çok alınan önemler olarak öne çıkıyor, fakat her 10 kişiden sadece 3'ü iklim değişikliği sorunu için "kişisel araç kullanımına" dikkat ediyor.

Araştırmaya göre her 5 kişiden sadece 1'i karbon ayak izini azaltmak için uçak kullanmamaya çalıştığını ifade ediyor.

Gençler iklim değişikliğine daha az öncelik veriyor

Türkiye'de her 10 kişiden 3'ü bu konuyu öncelik verilmesi gereken bir sorun olarak görmese de konu ile ilgili dikkatli olunması gerektiğini düşünüyor.

18-34 yaş aralığındaki genç ve genç yetişkinlerin, 35-50 yaş aralığındaki bireylere oranla iklim değişikliğine öncelik verme eğilimlerinin daha düşük olduğu görülüyor. İklim değişikliğine öncelik verme eğilimi ise İstanbul, İzmir ve Ankara'yı kapsayan metropol illerde yüzde 73'lük bir oran ile diğer illerden daha yüksek oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması ile her yıl farklı bir toplumsal soruna dikkati çektiklerini ve o konuda farkındalık oluşturmak için sanatın gücünü kullandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İklim krizi ne yazık ki etkilerini Türkiye'de de yoğun bir şekilde gördüğümüz bir sorun olarak öne çıkıyor. Bu nedenle bu yıl Kısa Film Yarışmamızın temasını 'Değişen İklimler, Değişen Hayatlar' olarak belirledik ve yarışmaya başvuru süreçleri devam ederken iklim değişikliği konusunda bir kamuoyu farkındalık araştırması gerçekleştirdik. Araştırma sonuçları iklim değişikliğinin Türkiye'de öncelikli ve acil çözüm gerektiren bir sorun olarak algılanmadığını bizlere gösterdi.

Bireyler sadece 'gözle görülebilir' olan ve günlük hayatlarında daha sık karşı karşıya kaldıkları sorunları fark edip onları iklim değişikliğinin sonuçları olarak nitelendiriyor. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) verilerine göre 2020 yılında dünya çapında 30 bin canlı türü küresel ısınma ve doğal yaşam alanlarının giderek azalması gibi insan faaliyetleri sebeplerinden yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Oysaki Sabancı Vakfı olarak Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz kamuoyu araştırmasına katılanların yüzde 98'i iklim değişikliğinin sonuçları arasında canlıların neslinin tükenmesini öncelikli olarak görmüyor."

Safkan, araştırmanın aynı zamanda bireylerin iklim krizi konusunda ağırlıklı olarak devlet ve kurumlardan aksiyon alınmasını beklediklerini gösterdiğine işaret ederek, "Yaşadığımız dünya hepimizin ve dünyamızı iklim krizinden kurtarabilmek için bireysel çaba da dahil olmak üzere tüm paydaşların güç birliği yapması gerekiyor. Biz de yarışma kapsamında genç yönetmen ve sinemacılar aracılığıyla iklim değişikliği konusuna dikkat çekebileceğimize ve Türkiye'yi de derinden etkileyen iklim sorununa onların gözünden bakarak toplumda farkındalık yaratabileceğimize inanıyoruz. Bu vesileyle genç sinemacıları, iklim değişikliğinin nedenlerini, hayatımızdaki etkilerini ve bu konuda yapılması gerekenleri beyaz perdeye taşımaya davet ediyoruz." yorumunu yaptı.

Son başvuru tarihi 20 Kasım

Sabancı Vakfı 5. Kısa Film Yarışması için başvurular 20 Kasım 2020'de sona eriyor. Bu yıl "Değişen İklimler, Değişen Hayatlar" temasıyla gerçekleştirilen yarışmaya başvuracak eserlerin en fazla 5 dakika uzunluğunda olması ve iklim değişikliği konusunu ele alması gerekiyor.

Eserler, öncelikle ön jüri tarafından değerlendirilecek ve finale kalan en az 10 en fazla 15 eser arasından jüri son değerlendirmeyi yapacak.

Yarışmaya başvuran eserlerin yönetmen (eser sahibi) ve/veya yapımcısından en az birisinin T.C. veya K.K.T.C. vatandaşı olması gerekiyor. Bir kişinin birden fazla eser ile başvurabileceği yarışmaya daha önce herhangi bir yerde gösterilmemiş ve ödül almamış eserler kabul edilecek. Eser sahiplerinin bugüne kadar çekmiş olduğu herhangi bir uzun metraj filmi bulunmaması gerekiyor.

İklim değişikliğinin nedenlerini, hayattaki etkilerini ve bu konuda yapılması gerekenleri en iyi şekilde sunan, kriterlere uyan, akılda kalıcı ve yaratıcı bulunan eserlerin birincisine 20 bin TL, ikincisine 15 bin TL, üçüncüsüne 10 bin TL ödül verilecek. Yarışmaya "www.kisafilmuzunetki.org" adresinden başvurulabiliyor.

Sabancı Vakfı, Kısa Film, İklimler, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sabancı Vakfı'ndan iklim değişikliği farkındalığı araştırması - Son Dakika


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