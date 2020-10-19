Sabancı Vakfı'ndan Vali Doğan'a ziyaret - Son Dakika

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan ile Vakıf İdari ve Mali İşler Müdürü Hilal Yöney, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Doğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, vakfın faaliyetleri hakkında Genel Müdür Safkan'dan bilgi alarak çalışmalarında başarılar diledi.

Genel Müdür Safkan ise nazik kabulü ve iyi dileklerinden dolayı Vali Doğan'a teşekkür etti.