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Sabancı Vakfı'ndan yeni dönemde hibe desteği alacak projeler açıklandı - Son Dakika

Sabancı Vakfı'ndan yeni dönemde hibe desteği alacak projeler açıklandı

05.07.2021 10:45
Sabancı Vakfı'ndan yeni dönemde hibe desteği alacak projeler açıklandı, System.String[]

Sabancı Vakfı, toplumsal gelişmeye katkıda bulunmak ve sivil toplum anlayışının güçlenmesine olanak sağlamak amacıyla bu yıl 7 projeye hibe verecek.

Sabancı Vakfı, toplumsal gelişmeye katkıda bulunmak ve sivil toplum anlayışının güçlenmesine olanak sağlamak amacıyla bu yıl 7 projeye hibe verecek.

Sabancı Vakfı açıklamasına göre, kadın, genç ve engellilerin eşit fırsatlara sahip olmalarını ve topluma aktif katılımlarını desteklemek misyonuyla çalışmalar yürüten Sabancı Vakfı'nın, 15 yıldan bu yana yürüttüğü Hibe Programları kapsamında destek almaya hak kazanan sivil toplum kuruluşları (STK) belli oldu.

Destek verilecek projeler, sivil toplum alanında deneyimli, konusunun uzmanı kişilerden oluşan bağımsız bir Değerlendirme Kurulu'nun önerisi üzerine Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti'nin yaptığı değerlendirmeyle belirlendi. Sabancı Vakfı, toplumsal gelişmeye katkıda bulunmak ve sivil toplum anlayışının güçlenmesine olanak sağlamak amacıyla bu yıl 7 projeye hibe verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Sabancı Vakfı'nın Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarına 15 yıldır kesintisiz hibe desteği veren tek vakıf olduğunu belirterek, "Sabancı Vakfı olarak, 2007 yılında toplumsal sorunlara daha kalıcı çözüm üretilmesi ve yaratılan etkinin sürdürülebilir olması amacıyla Hibe Programlarını geliştirmeye karar verdik. 47 yıldır toplumsal gelişmeye katkıda bulunma hedefiyle sürdürdüğümüz faaliyetlerimizde sivil toplumun desteklenmesinin önemini görüyoruz. Bu doğrultuda 15 yıldır sivil toplum kuruluşlarına verdiğimiz hibe destekleri bu yıl 32 milyon TL'ye ulaşacak. Bu sene 7 projeye hibe desteği vereceğiz. İyiliğin paylaştıkça çoğaldığına inanıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarını desteklemek ve onlar ile projeler üretmekten büyük mutluluk duyuyoruz."' ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla bir önceki sene olduğu gibi bu sene de projelerin gerçekleşmesi için gerekli esnekliklerin sağlanacağını dile getiren Safkan, "Tüm dünyada Kovid-19 salgını sonrasında büyük bir dijital dönüşüm yaşandı. Tüm etkinlik ve çalışmalar uzunca bir süredir online olarak gerçekleştiriliyor. Bu durum sivil toplum kuruluşlarının arasındaki iletişimi sağlamlaştırıyor fakat saha çalışmalarını ve yüz yüze eğitimleri mümkün kılmıyor. Bu yüzden biz de Sabancı Vakfı olarak bu süreci herkes için kolaylaştırmak ve proje hedeflerine ulaşmak için geçen yıl olduğu gibi bu yıl da hibe desteği verdiğimiz projelere gerekli esneklikleri sağlamaya gayret edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan açıklamaya göre, Sabancı Vakfı Hibe Programına bu yıl Türkiye'nin 54 ilinden 346 proje başvurusu yapıldı. Sabancı Vakfı Hibe Programı, "Kaliteli Eğitimin Desteklenmesi", "Eğitime Erişimin ve Devamın Sağlanması" ve "Hak Temelli Yaygın Eğitim Çalışmalarının Desteklenmesi" alanlarında kadın, genç ve engelli bireylerin karşı karşıya kaldıkları toplumsal sorunların çözümü için projeler hayata geçiren STK'lara verdiği maddi desteğin yanı sıra bilgi ve tecrübe desteği de sağlıyor.

Hibe desteği almaya hak kazanan sivil toplum kuruluşları ve projeleri şöyle:

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"Dört Mevsim Yaşam Boyu Oyun ve Öğrenme Derneği'nin "Kentime Değer'" projesi ile gençlerin yenilikçi, kapsayıcı ve ihtiyaç temelli bir kent politikası oluşturulmasında aktif rol oynamaları, gençler ve yerel yönetimlerin birlikte çalışabilme pratiği geliştirmeleri hedefleniyor. Hempa Çocuk Derneği'nin "Şehrin Pusulası: Çocuklar" projesi ile Ankara'nın Altındağ ilçesinde Önder ve Kale mahallelerinde yaşayan sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı çocukların kent hakkı bilincinin geliştirilmesi ve kente aidiyetlerinin artırılması hedefleniyor. Anka Üreten Kadın Derneği'nin "Cinsiyetsiz Meslek ve Meslek Odalarının Toplumsal Cinsiyet Duyarlılığı'" projesi ile Mersin'de meslek odalarına yönelik eğitim ve savunuculuk faaliyetleri ile toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığının toplumun her kesimine yaygınlaştırılması hedefleniyor. Kadın Adayları Destekleme Derneği'nin "Yerel Yönetimlerde Kadınları Güçlendiriyoruz'" projesi ile 7 farklı bölgeden toplam 14 belediye personelinin, illerde bulunan STK'ların ve kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda eğitim alması ve bu alanda belediye-STK ağı kurulması hedefleniyor. Dem Derneği'nin "Sağır ve İşitme Engelli Kadın Hakları Eğitim Platformu'" projesi ile Türkiye'de sağır ve işitme engelli kadınların, kadına yönelik şiddet ve şiddet ile mücadele mekanizmaları başta olmak üzere hakları ile ilgili farkındalığının artırılması hedefleniyor. Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği'nin "Parıltı ve TÜRGÖK Görmeyen Gençleri YKS'ye Hazırlıyor"' projesi ile 12. sınıfta okuyan ya da liseden mezun olmuş ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (?YKS) girecek görme yetersizliği olan gençlerin, sürece ilişkin bilgilendirilmesi ve sınava hazırlanmalarına destek olunması hedefleniyor. Türkiye İşitme Engelliler Derneği'nin "Türk İşaret Dili Kullanan Sağır Çocuklar için İkidilli Okuma Gelişimi Uygulamaları" projesiyle 4 yaş üstü sağır veya görme engelli çocukların okuma gelişimi, dilsel ve bilişsel gelişimlerini desteklemek için Türk İşaret Dili (TİD) ve Türkçe olmak üzere iki dilli 5 adet elektronik etkileşimli çocuk öyküsü oluşturulması hedefleniyor.

Sivil Toplum Kuruluşları, Sabancı Vakfı, Engelli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sabancı Vakfı'ndan yeni dönemde hibe desteği alacak projeler açıklandı - Son Dakika


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