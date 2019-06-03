Sabancı Vakfı'nın haklı gururu
29 dakika önce
Sabancı Vakfı dünyada toplumsal cinsiyet eşitliğini odağına alan ilk 7 vakıf arasında yer aldı.
Sabancı Vakfı
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:23
dünyada toplumsal cinsiyet eşitliğini odağına alan ilk 7 vakıf arasında yer aldı. Güler Sabancı
: " OECD
'nin Sabancı Vakfı'nı dünya ligine taşımasının teşviki ile daha da çok çalışacağız" dedi.
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