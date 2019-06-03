Son Dakika Haberleri: Sabancı Vakfı'nın haklı gururu
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Sabancı Vakfı'nın haklı gururu

29 dakika önce

Sabancı Vakfı dünyada toplumsal cinsiyet eşitliğini odağına alan ilk 7 vakıf arasında yer aldı.

Sabancı Vakfı'nın haklı gururu, System.String[]
Sabancı Vakfı dünyada toplumsal cinsiyet eşitliğini odağına alan ilk 7 vakıf arasında yer aldı. Güler Sabancı: " OECD'nin Sabancı Vakfı'nı dünya ligine taşımasının teşviki ile daha da çok çalışacağız" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:23 
Güler Sabancı, Sabancı Vakfı, Ekonomi
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