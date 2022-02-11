Sabancı Vakfı'nın Hibe Programı'na 300'den fazla başvuru geldi - Son Dakika

Sabancı Vakfı'nın Hibe Programı'na Türkiye'nin dört bir yanından 303 sivil toplum kuruluşu tarafından başvuru yapıldı.

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, vakıf sivil toplumun güçlenmesine ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunma hedefiyle 2007 yılından bu yana uyguladığı Hibe Programı, sivil toplum kuruluşlarından yine yoğun ilgi gördü.

Nitelikli eğitime eşit erişim, kız çocuklarının eğitime devamı, erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele, haklara dair farkındalık ve güçlenme, bağımsız yaşam ve erişilebilirlik gibi temaların yanı sıra bu yıl ilk kez iklim değişikliğiyle mücadele alanındaki projelerin de destekleneceği Hibe Programı'na 303 başvuru yapıldı.

15 yılda 183 projeyi, 32 milyon TL'yi aşkın hibe ile destekleyen Sabancı Vakfı'nın 2022 yılı Hibe Programı'na Türkiye'nin 56 ilinden başvuru gerçekleştirildi. Bu yıl ilk kez programa dahil edilen iklim değişikliğiyle mücadele alanında 50'den fazla başvurunun gelmesi dikkat çekti.

Hibe Programı'na bu yıl en yüksek başvuru nitelikli eğitime eşit erişimin sağlanması alanından geldi.

En fazla başvuru yapılan bölge Marmara Bölgesi olurken, onu İç Anadolu ve Ege Bölgeleri takip etti. En çok başvuru İstanbul, Ankara ve İzmir illerinden gelirken; daha önce hibe programı kapsamında erişilemeyen Burdur, Karabük ve Yalova'daki sivil toplum kuruluşlarından da başvurular geldi.

"Hibe Programı'nın her yıl yoğun başvuru alması, Sabancı Vakfı adına mutluluk verici"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Sabancı Vakfı Hibe Programı'nın her yıl yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Sabancı Vakfı olarak yarım asra yakın bir süredir toplumsal gelişmeye katkıda bulunma hedefiyle faaliyet gösterdiklerinin altını çizen Safkan, "Kadın, genç ve engelli bireylerin eşit fırsatlara sahip olmaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toplumsal gelişmeye katkı sağlama hedefimizin gerçekleşmesi için sivil toplumun desteklenmesinin zaruri olduğunu düşünüyor, çalışmalarımızı da bu yönde gerçekleştiriyoruz. 15 yıldır kesintisiz sürdürdüğümüz Sabancı Vakfı Hibe Programı da sivil toplum kuruluşlarının yanında olmak adına attığımız önemli adımlardan biridir." dedi.

Safkan değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"15 yılda 183 projeye 32 milyon TL'yi aşkın hibe ile katkıda bulunarak toplumsal gelişime desteğimizi sunmaya çalıştık. Türkiye'nin neredeyse tüm illerinde yüz binlerce insana dokunduk. Bu yıl daha önce Hibe Programı kapsamında proje uygulamadığımız illerden olan Burdur, Karabük ve Yalova'dan başvuru yapan sivil toplum kuruluşları da oldu.

Ayrıca bu yıl Hibe Programı'na ilk kez dahil ettiğimiz iklim değişikliği ile mücadele temasıyla da iklim acil durumuyla ilgili toplumsal bir değişim yaratmak için çalışacağız. Biliyoruz ki dünyamızı korumak için hep birlikte aynı amaç doğrultusunda hareket etmemiz gerekiyor. Biz de Sabancı Vakfı olarak, bu konuda çalışan sivil toplum kuruluşlarını destekleyerek onların güçlenmesi için elimizden geleni yapacağız."

İklim değişikliği ile mücadele konusunda ilk yıldan aldıkları 50'den fazla başvurunun da bu konuda kendilerine güç verdiğini belirten Safkan, "Programımıza gösterilen ilginin her yıl artması, bizleri daha çok çalışmak ve daha iyisini yapmak için motive ediyor. Azimle hazırlanmış, umut verici hikayelerin yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz." açıklamasında bulundu.

Projelere 300 bin TL'ye kadar destek

Açıklamaya göre, Sabancı Vakfı Hibe Programı; kadın, genç ve engelli bireylerin karşı karşıya kaldıkları toplumsal sorunların çözümü için projeler hayata geçiren sivil toplum kuruluşlarına hibe desteğinin yanı sıra bilgi ve tecrübe desteği de sağlıyor. Destek verilecek projeler, sivil toplum alanında deneyimli, konusunun uzmanı kişilerden oluşan bağımsız bir Değerlendirme Kurulu'nun önerisi üzerine Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti'nin yaptığı değerlendirmeyle belirleniyor. Hibe Programı'na seçilen projelere 2022 yılında 100 bin TL ile 300 bin TL arasında hibe desteği sağlanacak.