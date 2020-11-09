Sabancı Vakfı, Türkiye'nın fark yaratanlarını arıyor - Son Dakika

Sabancı Vakfı, Türkiye'nın fark yaratanlarını arıyor

09.11.2020 10:57
Sabancı Vakfı, Türkiye'nın fark yaratanlarını arıyor, System.String[]

Sabancı Vakfı'nın 2009 yılından bu yana, toplumsal sorunlara çözümler üreten sosyal girişimcileri, aktivistleri ve değişim aktörlerini destekleyen, görünür kılan ve topluma ilham veren "Fark Yaratanlar Programı" 12. sezonunda "Türkiye'nin Fark Yaratanları"nı arıyor.

Sabancı Vakfı'nın 2009 yılından bu yana, toplumsal sorunlara çözümler üreten sosyal girişimcileri, aktivistleri ve değişim aktörlerini destekleyen, görünür kılan ve topluma ilham veren "Fark Yaratanlar Programı" 12. sezonunda " Türkiye'nin Fark Yaratanları"nı arıyor.

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda "Fark Yarat Hayatlar Değişsin" sloganıyla devam eden programa, 30 Kasım'a kadar başvuru yapılabiliyor.

Toplumsal sorunların bireysel çaba ve aktif vatandaşlık örneğiyle nasıl çözülebileceğine dair topluma ilham vermeyi hedefleyen programın yeni döneminde adayların belirledikleri sorunlara getirdikleri çözümlerin somut değişim yaratması, yaratıcı, sürdürülebilir, yaygınlaştırılabilir, şeffaf ve güvenilir olması bekleniyor.

12. sezon Fark Yaratanları, 195 kişilik ağa dahil olarak hem diğer Fark Yaratanlar ile iş birliği yapma fırsatına sahip olacak hem de 1 yıl boyunca Sabancı Vakfı ile yakından çalışarak ve Impact Hub İstanbul kolaylaştırıcılığında hayata geçirilecek atölye eğitimlere katılma şansı yakalayacak.

"11 yılda 81 ilden 4 binin üzerinde başvuru aldık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, programın insanın içindeki değişim gücünü öne çıkararak pek çok kişiye ilham olduğunu belirterek, "11 yılda 81 ilden 4 binin üzerinde başvuru aldık ve 195 Fark Yaratan'ın hikayesini görünür kılarak toplumda yeni umutlar yeşerttik. Bireysel çabanın sivil toplumun gelişmesi için çok kıymetli bir kaynak olduğunu, değişime inanan bireylerin neler başardığını bu yolculukta görüyoruz. Sabancı Vakfı olarak hikayelerini paylaşmaktan mutluluk duyduğumuz Fark Yaratanlar çevrelerine ilham verdiler ve pek çok farklı kurumdan da ödül ve destekler alarak yollarına devam ettiler." ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinin sivil topluma etkilerine değinen Safkan, şunları kaydetti:

"Salgın sürecinden sivil toplum faaliyetleri ve gönüllü çalışmalar da etkilendi. Ancak bu süreç bize dayanışmanın, başkalarının iyiliği için çalışmanın önemini bir kez daha hatırlattı. Kendimize 'peki ben ne yapabilirim?' sorusunu sorduğumuz bir dönem oldu. Temel ihtiyaçların yanı sıra bilgi ve deneyimi de paylaşmayı, azı çoğaltmayı, destek olmayı, birbirimizi cesaretlendirmeyi, iyiliğin gücüyle daha sağlıklı bir toplum olmayı tekrar hatırladık. Hatırladığımız bu değerlerin de etkisiyle bu yıl Fark Yaratanlar Programı'na daha çok hikayenin başvurmasını umuyoruz. Sosyal fayda için, hiçbir karşılık beklemeden başkalarının iyiliği için çalışan ve çevresinde değişim yaratan herkesi Fark Yaratanlar Programımıza başvurmaya davet ediyoruz. Geçen sene olduğu gibi bu sene de seçilen Fark Yaratanlarımızın çalışmalarını yakından takip edecek ve onların çalışmalarını bir adım ileri taşımak için gerekli olan strateji, sürdürülebilirlik, etki ölçümü gibi konularda eğitim ve atölyeler düzenleyeceğiz. Ayrıca sivil toplum ve sosyal girişimcilik alanının etkili isimlerinden mentorluk almalarını sağlayacağız. Bir başka deyişle, 12. yılında da Fark Yaratanlar Programı, sunduğu mentorluk desteği, eğitim ve atölyelerle birlikte sadece bir takdir programı değil, sivil alanın ihtiyaçlarına cevap veren bir kapasite geliştirme programı olacak."

Sabancı Vakfı, Türkiye, toplum, Sivil, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sabancı Vakfı, Türkiye'nın fark yaratanlarını arıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Performansıyla sert eleştirilerle karşılaşan Vedat Muriqi, milli takımda kadro dışı kalacak Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gramı 521 liradan işlem görüyor Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, kendisine küfür eden takipçisine küfürle karşılık verdi Akşener, Albayrak'ın istifa paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği videoyu paylaştı Köylüler, ormanda didik didik arayıp buldukları sedir mantarını, kilosunu 100 liradan satıyorlar Davutoğlu'ndan Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımına ilk yorum: Sistemin değişmesi zorunlu Yardım çığlıklarını bastırmak için akılalmaz yöntem! Soydukları kadının bağrışlarını "gulu gulu" diyerek bastırdılar Hastaneden taburcu edilen Ayda'nın babası: Arayıp soran çok kişi oldu, içlerinde reklam için arayanlar da var
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek 64 gün sonra normal servise alınıyor Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek 64 gün sonra normal servise alınıyor         
11:21
Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı         
10:55
Trafikte pes dedirten görüntü! Dorsesi yan yatmış tırın tehlikeli yolculuğu kamerada Trafikte pes dedirten görüntü! Dorsesi yan yatmış tırın tehlikeli yolculuğu kamerada         
10:26
Erol Bulut, Caner Erkin'i Gençlerbirliği maçında kulübeye çekecek Erol Bulut, Caner Erkin'i Gençlerbirliği maçında kulübeye çekecek         
10:12
Ankara'da hafta yoğun başlıyor! Gündemdeki 4 konu, AK Parti MYK toplantısında değerlendirilecek Ankara'da hafta yoğun başlıyor! Gündemdeki 4 konu, AK Parti MYK toplantısında değerlendirilecek         
10:03
Dolar ve euro yeni haftaya düşüşle başladı Dolar ve euro yeni haftaya düşüşle başladı         
09:53
Sokak ortasında tanımadığı biri yüzüne tükürmüştü! Küçük kızın ailesi suç duyurusunda bulundu Sokak ortasında tanımadığı biri yüzüne tükürmüştü! Küçük kızın ailesi suç duyurusunda bulundu         
09:41
Soğuktan titreyen kumruyu saç kurutma makinesiyle dakikalarca ısıtan vatandaş duygulandırdı Soğuktan titreyen kumruyu saç kurutma makinesiyle dakikalarca ısıtan vatandaş duygulandırdı         
09:40
Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan ilk açıklama: Para politikasında şeffaflık ve iletişim güçlendirilecektir Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan ilk açıklama: Para politikasında şeffaflık ve iletişim güçlendirilecektir         
09:07
MasterChef Türkiye'de favori gösterilen isim, yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de favori gösterilen isim, yarışmaya veda etti         
07:52
Bakanlık görevini bıraktığını açıklayan Berat Albayrak'la ilgili Resmi Gazete'de herhangi bir bilgi yer almadı Bakanlık görevini bıraktığını açıklayan Berat Albayrak'la ilgili Resmi Gazete'de herhangi bir bilgi yer almadı         
00:47
Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu         
23:36
Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi         
22:21
İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz         
21:38
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından 'istifa açıklaması' yapıldı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından 'istifa açıklaması' yapıldı         
19:18
Trump'ın eski danışmanından bomba iddia: Melania boşanma davası açacak, Beyaz Saray'dan taşınmayı bekliyor Trump'ın eski danışmanından bomba iddia: Melania boşanma davası açacak, Beyaz Saray'dan taşınmayı bekliyor         
14:10
Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu         
12:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2020 11:28:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sabancı Vakfı, Türkiye'nın fark yaratanlarını arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei