Sabancı Vakfının 13. Sezon Fark Yaratanları tanıtıldı - Son Dakika

Sabancı Vakfının 2009 yılından bu yana Türkiye'de toplumsal gelişmeye katkıda bulunan bireylerin yaptıkları çalışmalar ile yarattıkları olağanüstü etkileri görünür kılmak ve topluma ilham vermek amacıyla yürüttüğü "Fark Yaratanlar" programının 13. Sezon Fark Yaratanları belli oldu.

Yeni sezon tanıtımı Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı'nın katılımı ve Cüneyt Özdemir'in moderatörlüğünde "Yarına İnananlar Bugün Fark Yaratırlar" mesajıyla Sakıp Sabancı Müzesi The Seed'de gerçekleştirildi. Programda, yeni sezonun 4 "Fark Yaratanının" yaşadıkları çevrelerdeki sorunları çözmek üzere geliştirdikleri çalışmalarla topluma umut ve cesaret aşılayan hikayeleri kamuoyu ile paylaşıldı.

Diyarbakır Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi Muhtarı Dilek Demir kız çocuklarının hayatında yarattığı farkla, fen bilimleri öğretmeni Erdinç Erdem Bakkal "Şırnak'ta Bilim Yeniden Doğuyor" projesiyle, tarih öğretmeni Ferda Salık "Diyarbakır Kültür Elçileri" projesiyle, Seda Fırın kurucusu olduğu "Kekele TV" ile bu sezonun Fark Yaratan isimleri oldu.

Burada yaptığı konuşmada Fark Yaratanların hikayesi sayesinde geleceğe inanç ile baktıklarını ifade eden Güler Sabancı şunları söyledi:

"Fark Yaratanlar Programı ile hedefimiz, toplumsal sorunlara duyarlı aktif vatandaşları görünür kılmak ve toplumdaki diğer bireylere de ilham vermek oldu. Programın 13. sezonu için çıktığımız yolda bu hedefimize ulaştığımızı görmek bize çok büyük mutluluk veriyor. Fark Yaratanların hikayelerini izlediğimde bu ülkenin her bireyinin çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu görüyor ve geleceğe daha büyük bir inanç ve umutla bakıyoruz. Bu örneklerin daha da artmasını umuyorum. Yıllar içinde izlediğim Fark Yaratan hikayelerinde 'Şikayet etme, harekete geç, sen de fark yaratabilirsin.' motivasyonuna şahit oldum. Bu motivasyon hepimizi aynı amaç uğruna çalışmaya teşvik ediyor. Bu yıl, birbirinden kıymetli dört Fark Yaratanımız var. Dört Fark Yaratan da pek çok insanı topluma faydalı işler yapmak için cesaretlendirip toplumda dönüşümü ve gelişimi olumlu yönde etkiledi. Özveri ve cesaretlerinden dolayı Fark Yaratanlarımızı tebrik ediyorum."

Bu Sezonun İlham Veren 4 Fark Yaratan Öyküsü

Dilek Demir - Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi Muhtarı: Erken yaşta zorla evlendirilen ve aile içi şiddete maruz kalan Dilek Demir, iki dönemdir Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi'nin muhtarlığını sürdürüyor. Diyarbakır merkezdeki tek kadın muhtar olan Demir, sosyoekonomik açıdan zorlukların sıkça yaşandığı mahallesinde herkesin yardımına koşuyor. Dilek Demir, bugüne kadar 40 kız çocuğunun erken yaşta zorla evlendirilmesine karşı çalışmalar yaptı ve ailelerini ikna ederek kız çocuklarının hayata tutunmalarına destek oldu. Demir, erken yaşta evliliklerle mücadelenin yanı sıra madde bağımlılığı ve insani yardım konularında da bölgede önemli çalışmalar sürdürüyor ve "Hiçbir kız çocuğu benim yaşadıklarımı yaşamasın" mottosu ile çalışmalarına devam ediyor.

Erdinç Erdem Bakkal - Şırnak'ta Bilim Yeniden Doğuyor: 2019 yılında Şırnak'ın Uludere ilçesine fen bilimleri öğretmeni olarak atanan Bakkal, çocukların bilim eğitimine ve astronomiye ilgisini artırmak ve merak duygularını uyandırmak için kollarını sıvayıp bir değişim hareketi başlattı. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul seviyesindeki öğrencilerin yararlanabildiği etkinlikler düzenleyen Erdem Öğretmen, çocukların temel teorik eğitimler almalarının yanı sıra güneş ve ay gözlemi yapmalarını da sağlıyor. Göreve geldiği günden bu yana, 15 okulda 3 bine yakın çocuğa erişen Bakkal, ilçedeki diğer öğretmenleri de projeye dahil ederek daha geniş bir kitleye ulaşmak üzere çalışmalarına devam ediyor.

Ferda Salık - Diyarbakır Kültür Elçileri: Ferda Salık, 10 yıl önce tarih öğretmeni olarak atandığı Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde kız öğrencilerin şehirlerindeki tarihi mekanlar ya da kültürel öğelerden haberdar olmadıklarını fark etti. Ödev olarak öğrencilerinden Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını araştırmalarını isteyen Salık, çocukların birer kültür elçisi olarak inisiyatif almalarını, araştırma yapmalarını ve gözlemlerini akranlarına sunmalarını sağladı. Yıllar içinde gelişen bu çalışma, görev almak isteyen öğrencilerin de katılımıyla bir projeye dönüştü ve 2016'dan bu yana uygulanıyor. Pproje kapsamında kız öğrenciler, her ay belirlenen tema kapsamında Diyarbakır'ı keşfe çıkıyor, hazırladıkları video içeriklerini ise internet üzerinden farklı okullardaki akranları ile paylaşıyor. Proje, bugüne kadar 850 kültür elçisinin yetişmesini ve on bine yakın kişinin Diyarbakır'ın kültürel mirası ile tanışmasını sağladı.

Seda Fırın - Kekele TV: Çocukluk döneminden itibaren kekemeliği ile yaşantısını sürdüren Seda Fırın, kekemelerin görünür olmasını sağlamak amacıyla Kekele TV'yi kurdu. 2019 yılında, 22 Ekim Kekemelik Farkındalık Günü'nde YouTube üzerinden yayın hayatına başlayan Kekele TV; net olarak bilinmeyen kekemelik sorununu doğru bir şekilde anlatmayı, kekemeliği sebebiyle kendini toplumdan soyutlayan bireylerin sosyal hayata karışmalarını, onları içinde bulundukları karamsarlıktan kurtararak motive etmeyi ve dil konuşma terapistlerine yönlendirmeyi amaçlıyor. Kekele TV; kekemelerle birlikte, kekemeler için yayınlar yapıyor ve bir dayanışma ortamı kuruyor. Bugüne kadar 25 içerik üreten ekip 150 bine yakın izlenme ile kekemeliğe dair farkındalık yarattı.