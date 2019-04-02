Sabancı'ya fabrika sattı, Tekfen'le ortak oldu
1 saat önce
Dünyanın en büyük ikinci inşaat malzemeleri üreticisi olan Meksikalı CEMEX, Tekfen ile işbirliği kararı aldı.
Dünyanın en büyük ikinci inşaat malzemeleri üreticisi olan Meksikalı CEMEX, Tekfen
ile işbirliği kararı aldı. (Kerim Ülker
)
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:32
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