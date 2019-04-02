Son Dakika Haberleri: Sabancı'ya fabrika sattı, Tekfen'le ortak oldu

Sabancı'ya fabrika sattı, Tekfen'le ortak oldu

1 saat önce

Dünyanın en büyük ikinci inşaat malzemeleri üreticisi olan Meksikalı CEMEX, Tekfen ile işbirliği kararı aldı.

Sabancı'ya fabrika sattı, Tekfen'le ortak oldu, System.String[]
Dünyanın en büyük ikinci inşaat malzemeleri üreticisi olan Meksikalı CEMEX, Tekfen ile işbirliği kararı aldı. (Kerim Ülker)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:32 

Kerim Ülker, Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Ekonomi
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