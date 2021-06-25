Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış

Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasını birincisi Şevval Şahin, büyük aşk yaşadığı Yiğit Marcus Aral ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayırmıştı.

Ayrılık sonrası kısa sürede toparlanan Şevval Şahin, dün akşam Sakıp Sabancı'nın yeğeni Emine Sabancı Kamışlı'nın oğlu Kerem Kamışlı ile Boğaz'da bir mekanda yemek yedi. Şahin, Kamışlı ile lüks bir mekanda yemek yediği sırada eski erkek arkadaşının gelmesi nedeniyle zor anlar yaşadı.

SANDALYEYLE DENİZE ATTI

Hızlı ve sinirli şekilde mekana giren Marcus Aral, gözlerini hemen eski sevgilisiyle Kerem Kamışlı'nın olduğu masaya çevirdi. Koşar adımlarla masaya giden Aral, Şahin'in yanındaki Kamışlı'yı denize attı. Hemen mekandaki garsonlar ve diğer müşterilerin yardımıyla denizden çıkarılan Kerem Kamışlı'nın neye uğradığını şaşırdığı görüldü.

"NE OLDU, DENİZE Mİ DÜŞTÜN"

Marcus Aral'ın Kerem Kamışlı'yı denize attıktan sonra kameralara yansıyan anlarda, imalı bir şekilde "Ne oldu, denize mi düştün" diye sorduğu duyuluyor. Şevval Sahin'in de eski sevgilisi Marcus'un daha fazla zarar vermemesi için Sabancı'nın önünde durduğu görülüyor.

MASALARINDA OTURUP SELFİE ÇEKMİŞ

Gündemde bomba etkisi yaratan olay sonrasında bugün yeni bir gelişme yaşandı. Marcus'un çektiği bir selfie ortaya çıktı. Fotoğrafta, Marcus'un dün akşam yaşanan olay öncesinde Şahin ve Kamışlı'nın masasında oturduğu görülüyor.

İşte o fotoğraf:

Marcus, Şevval Şahin'i kıskanınca Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize attı! Lüks mekandakiler dondu kaldı