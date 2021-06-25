Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasını birincisi Şevval Şahin, büyük aşk yaşadığı Yiğit Marcus Aral ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayırmıştı.
Ayrılık sonrası kısa sürede toparlanan Şevval Şahin, dün akşam Sakıp Sabancı'nın yeğeni Emine Sabancı Kamışlı'nın oğlu Kerem Kamışlı ile Boğaz'da bir mekanda yemek yedi. Şahin, Kamışlı ile lüks bir mekanda yemek yediği sırada eski erkek arkadaşının gelmesi nedeniyle zor anlar yaşadı.
Hızlı ve sinirli şekilde mekana giren Marcus Aral, gözlerini hemen eski sevgilisiyle Kerem Kamışlı'nın olduğu masaya çevirdi. Koşar adımlarla masaya giden Aral, Şahin'in yanındaki Kamışlı'yı denize attı. Hemen mekandaki garsonlar ve diğer müşterilerin yardımıyla denizden çıkarılan Kerem Kamışlı'nın neye uğradığını şaşırdığı görüldü.
Marcus Aral'ın Kerem Kamışlı'yı denize attıktan sonra kameralara yansıyan anlarda, imalı bir şekilde "Ne oldu, denize mi düştün" diye sorduğu duyuluyor. Şevval Sahin'in de eski sevgilisi Marcus'un daha fazla zarar vermemesi için Sabancı'nın önünde durduğu görülüyor.
Gündemde bomba etkisi yaratan olay sonrasında bugün yeni bir gelişme yaşandı. Marcus'un çektiği bir selfie ortaya çıktı. Fotoğrafta, Marcus'un dün akşam yaşanan olay öncesinde Şahin ve Kamışlı'nın masasında oturduğu görülüyor.
İşte o fotoğraf:
Son Dakika › Magazin › Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış - Son Dakika Magazin