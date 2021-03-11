"Şabanoğlu Şaban"ın unutulmaz kabadayısı Kadırgalı Eşref: Dinçer Çekmez - Son Dakika

"Şabanoğlu Şaban"ın unutulmaz kabadayısı Kadırgalı Eşref: Dinçer Çekmez

11.03.2021 13:13

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu Dinçer Çekmez'in vefatının üzerinden sekiz yıl geçti.

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu Dinçer Çekmez'in vefatının üzerinden sekiz yıl geçti.

Oyuncu Metin Çekmez'in ağabeyi olan usta oyuncu, 21 Ocak 1940'ta İstanbul'da doğdu.

Emekli olana dek İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları kadrosunda yer alan sanatçı, "Ahududu", "Sarıpınar 1914", "Vişne Bahçesi", "Ya Devlet Başa ya Kuzgun Leşe", "Deli Bal", "1793" ve "Cyrano de Bergerac" eserinin de aralarında bulunduğu çok sayıda oyunda rol aldı.

Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu çok sayıda filmde oynadı

Özellikle 1970'li yıllarda rol aldığı güldürü filmleriyle tanınan Çekmez, Kemal Sunal'la birlikte "Şark Bülbülü", "Tarzan Rıfkı", "İnek Şaban", "Şaban Askerde", "Süt Kardeşler", "Şabanoğlu Şaban", "Atla Gel Şaban" adlı filmlerde oynadığı rollerle izleyicinin beğenisini kazandı.

Usta oyuncu, "Şabanoğlu Şaban" filmindeki "Kadırgalı Eşref" rolü, "Atla Gel Şaban" filminde Sunal'ın isteği doğrultusunda "Şiki Şiki Baba" şarkısını söyleyen mafya babası, Kemal Sunal ve Halit Akçatepe'nin başrolleri paylaştığı "Süt Kardeşler" filminde "Ciddiyeti severim. Disipline hayranım." ve Şark Bülbülü filmindeki "Mazlum'u getirin bana!" replikleriyle hafızalara kazındı.

Pek çok filme sesiyle can verdi

Rol aldığı sinema filmlerinin yanı sıra seslendirmeler de yapan oyuncu, rol almadığı pek çok filmde ise sesiyle yer aldı.

Sanatçı, 1980'de izleyiciyle buluşan Devlet Kuşu filminde Yadigar Ejder'e ses verirken, 1979'da Dokunmayın Şabanıma'da Ünal Gürel'i, 1978'de "İyi Aile Çocuğu" filminde Osman F. Seden'i, "Petrol Kralları'nda Baki Tamer'i, Lekeli Melek'te Oktar Durukan'ı, 1977'de ise Yıkılmayan Adam'da Sönmez Yıkılmaz'ı, Sivri Akıllılar'da Hüseyin Kutman'ı, Sakar Şakir'de de Yusuf Sezer'i seslendirdi.

Sinema oyuncusu Ayşin Atav ile dünya evine giren Çekmez'in bu evlilikten Ceren Muslu ve Canseli Çekmez adlı kızları dünyaya geldi.

73 yaşındayken hayatını kaybetti

Dinçer Çekmez, 12 Mart 2013'te lösemi tedavisi gördüğü İstanbul Başkent Hastanesi'nde 73 yaşındayken hayata veda etti.

İBB Şehir Tiyatroları, Çekmez için Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde özel bir tören düzenledi. Başarılı oyuncunun cenazesi, Üsküdar Şakirin Camisinde kılınan cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

"Her yerde bir ağırlığı, efendiliği olan bir adamdı"

Dinçer Çekmez için düzenlenen cenaze töreninde usta oyuncunun eşi Ayşin Atav, Çekmez'i şu sözlerle anlatmıştı:

"Tiyatroda küçük rolde de büyük rolde de karizması olan insanlar vardır. O, onlardan biridir. Her yerde bir ağırlığı, efendiliği olan bir adamdı. Çok arayacağım onu. İçimin, yüreğimin acıdığını hissediyorum. Tiyatroda yeri doldurulamayacak insanlardan biridir."

Usta oyuncunun kardeşi oyuncu Metin Çekmez ise aynı törende, ağabeyinin vefatı sebebiyle büyük üzüntü duyduğunu vurgulayarak, "Belki herkes meslektaşını, arkadaşını kaybetti. Ben kardeşiydim. Üçü bir anda kayboldu gitti hayatımdan. Beraber girdik bu işe. Bunca sene beraber olduk ve artık yalnız yürümek zorundayım." ifadelerini kullanmıştı.

Sanatçının rol aldığı başlıca film ve diziler şöyle

"Affedilmeyen" (2007), "Köpek" (2005), "Horoz Sedat" (2005), "Reyting Hamdi (2002), "Şaban ile Şirin" (1997), "Tatlı Kaçıklar" (1996), "Köşe Kapmaca" (1996), "Bay Kamber" (1994), "Şaban Askerde" (1993), "Yaprak Dökümü" (1987), "Perihan Abla" (1986), "Üç İstanbul" (1983), "Şark Bülbülü" (1979), "İnek Şaban" (1978), "Şabanoğlu Şaban" (1977), "Meraklı Köfteci" (1976), "Ferman" (1975), "Cici Kız" (1974), Düşman (1973), "Parçala Behçet" (1972), "Çifte Tabancalı Damat" (1967)

İstanbul, Sinema, İnek, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Şabanoğlu Şaban'ın unutulmaz kabadayısı Kadırgalı Eşref: Dinçer Çekmez - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil Şampiyonlar Ligi'nden elenen Juventus'ta Ronaldo dönemi kapanıyor! Yeni durağı ABD olacak Eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu Seçim barajı düşürülüyor! AK Parti ilk kez rakam verdi: 5 ya da 7 olacak Koronavirüsü atlatan erişkinlere MIS-A uyarısı! Bu 4 belirtiyi görürseniz hemen doktora gidin Eline kürdan batan garson canından oluyordu: Hayatım kabusa döndü Doğaseverlerden sert tepki! Antalya'nın 'falez ışıklandırma projesi' pavyona benzetildi
Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek         
14:49
İbo Show'un 16. bölüm konukları belli oldu İbo Show'un 16. bölüm konukları belli oldu         
14:29
'Biber gazlı' banka soyguncusu her yerde aranıyor! Güvenliği bıçaklayıp paraları aldı 'Biber gazlı' banka soyguncusu her yerde aranıyor! Güvenliği bıçaklayıp paraları aldı         
14:17
Eyüpspor'a rekor bedelle transfer olan Erencan Yardımcı, son maçta 1 dakika süre alabildi Eyüpspor'a rekor bedelle transfer olan Erencan Yardımcı, son maçta 1 dakika süre alabildi         
13:46
Mustafa Dede, budamak istediği asmada asılı kaldı Mustafa Dede, budamak istediği asmada asılı kaldı         
13:26
Akşener'den gövde gösterisi! Şanlıurfa'da yüzlerce araçlık konvoyla karşılandı Akşener'den gövde gösterisi! Şanlıurfa'da yüzlerce araçlık konvoyla karşılandı         
12:53
Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi         
11:54
1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız 1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız         
11:28
Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu ile Burak Yırtar evlendi Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu ile Burak Yırtar evlendi         
11:11
Sular çekilince yerleşim yeri ortaya çıktı! Köylüler eski evlerine bakıp hasret gideriyor Sular çekilince yerleşim yeri ortaya çıktı! Köylüler eski evlerine bakıp hasret gideriyor         
11:06
Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum         
10:46
Yurt dışında vefat eden Karahan Çantay'ın naaşı sahipsiz mi kaldı? Kız kardeşi iddialara ateş püskürdü Yurt dışında vefat eden Karahan Çantay'ın naaşı sahipsiz mi kaldı? Kız kardeşi iddialara ateş püskürdü         
10:34
Türkiye'de üretime başlayan Xiaomi'nin fabrikasında 2 bin kişiye istihdam sağlanacak Türkiye'de üretime başlayan Xiaomi'nin fabrikasında 2 bin kişiye istihdam sağlanacak         
10:33
Uzman isimden çamur yağışı uyarısı: 2 gün evden çıkmayın Uzman isimden çamur yağışı uyarısı: 2 gün evden çıkmayın         
10:20
Koronaya yakalanan Esed ile eşinin durumu ağır! Özel uçakla Rusya'ya götürüldüler Koronaya yakalanan Esed ile eşinin durumu ağır! Özel uçakla Rusya'ya götürüldüler         
09:34
Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü         
09:27
Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var         
15:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2021 15:06:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Şabanoğlu Şaban"ın unutulmaz kabadayısı Kadırgalı Eşref: Dinçer Çekmez - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei