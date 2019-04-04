Son Dakika Haberleri: Şabanözü Belediyesinde Devir Teslim Töreni

Şabanözü Belediyesinde Devir Teslim Töreni

1 saat önce

AK Parti'den Şabanözü Belediye Başkanı seçilen Faik Özcan, görevine başladı.

Şabanözü Belediyesinde Devir Teslim Töreni, System.String[]
AK Parti'den Şabanözü Belediye Başkanı seçilen Faik Özcan, görevine başladı.

İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alan Özcan, belediye binası önünde çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı.

Özcan, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık adaylığını kendisine tevdi etmesiyle çalışmaya başladıklarını söyledi.

Adaylığı güzel şekilde neticelendirdiklerini dile getiren Özcan, "Çok çalıştık, azmettik, kapı kapı dolaştık. Rabbim bizlere hayırlı hizmetler yapmayı, Şabanözü'nü hak ettiği hizmetlere kavuşturmayı nasip etsin." dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Dülger de Özcan'ı tebrik ederek, güzel hizmetler yapması temennisinde bulundu.

Daha sonra belediye hizmet binasına giren Özcan, başkanlık görevini Mustafa Karakaya'dan devraldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:00 Kaynak: AA

Faik Özcan, AK Parti, Şabanözü, Güncel
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