Son Dakika Haberleri: Şabanözü Kaymakamı Altay'dan Başkan Demirbaş'a ziyaret
Son Dakika Güncel Şabanözü Kaymakamı Altay'dan Başkan Demirbaş'a ziyaret

Şabanözü Kaymakamı Altay'dan Başkan Demirbaş'a ziyaret

41 dakika önce

Çankırı'nın Şabanözü Kaymakamı Ferhat Altay, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret etti.

Şabanözü Kaymakamı Altay'dan Başkan Demirbaş'a ziyaret, System.String[]

Çankırı'nın Şabanözü Kaymakamı Ferhat Altay, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret etti.

Altay, yaptığı konuşmada, komşu illere bağlı iki ilçenin her alanda yapacağı işbirliğinin önemine değindi.

Çubuk'un Şabanözü için önemine işaret eden Kaymakam Altay, komşu ilçe Çubuk'un tarihi, yöresel ürünleri ve insanlarıyla çok güzel bir ilçe olduğunu ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Başkan Demirbaş da Şabanözü ve Çubuk ilçelerinin her konuda birlikteliği bulunan birer kardeş ilçe olduğunu kaydetti.

Baki Demirbaş, Şabanözü, Çubuk, Altay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 05:36 Kaynak: AA
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