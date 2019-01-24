Şabanözü'nde Karla Mücadele

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.



Belediye Başkanı Mustafa Karakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, kar yağışı sonrası temizlik çalışmalarına başladıklarını söyledi.



Bütün cadde ve sokakları temizlediklerini belirten Karakaya, "Ekiplerimiz ilk olarak greyder, kepçe ve kamyonlarımızla ana caddeler üzerinde kar küreme ve temizleme çalışmalarını gerçekleştirdi. Ayrıca ekiplerimiz vatandaşlarımızın günlük yaşamlarında yoğun kullandıkları alanlarda ve kaldırımlarda da kar temizliği yapmaktadır." diye konuştu.

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