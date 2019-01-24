Son Dakika Haberleri: Şabanözü'nde Karla Mücadele

Şabanözü'nde Karla Mücadele

10 dakika önce

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

Şabanözü'nde Karla Mücadele, System.String[]
Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

Belediye Başkanı Mustafa Karakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, kar yağışı sonrası temizlik çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Bütün cadde ve sokakları temizlediklerini belirten Karakaya, "Ekiplerimiz ilk olarak greyder, kepçe ve kamyonlarımızla ana caddeler üzerinde kar küreme ve temizleme çalışmalarını gerçekleştirdi. Ayrıca ekiplerimiz vatandaşlarımızın günlük yaşamlarında yoğun kullandıkları alanlarda ve kaldırımlarda da kar temizliği yapmaktadır." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:22 Kaynak: AA

Çankırı, Şabanözü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakkari'de Yürüyüşe Çıkan Öğrenciler, Bölgede Benzeri Olmayan Bir Mağara Buldu 2018 Yılında Köprü ve Otoyol Gelirleri Yüzde 23,3 Arttı

Tem'de Feci Kaza: 2 Kişi Araç İçinde Sıkıştı CHP'de Üsküdar İçin Adı Geçen Bekaroğlu, Akşener ve Kılıçdaroğlu Arasındaki Krize Noktayı Koydu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 09:32:30. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şabanözü'nde Karla Mücadele
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]