Sabiha Gökçen 1 milyon yolcu ağırlayacak

İSTANBUL Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Terminal Operasyon Direktörü Göksu Güney, Ramazan Bayramı tatili seyahati için Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanacak yolculara uyarılarda bulundu. Güney, 9 günlük bayram tatilinde 1 milyonu aşkın yolcuya ev sahipliği yapmayı beklediklerini söyledi.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması sebebiyle tatile çıkacak yolcular için uçak seyahatlerinin daha rahat geçmesi için uyarılar yapıldı. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (ISG) Terminal Operasyon Direktörü Göksu Güney, "Yolcularımıza her zaman söylediğimiz gibi havalimanına erken gelmeleri gerekiyor. En az 3 saat önce burada olmaları önemli. Mümkün olduğunca havayolu şirketlerinin terminal içindeki online check in ve bagaj sistemlerini kullansınlar ki burada bekledikleri süre azalsın. Özellikle çipli pasaportu bulunan 18 yaş üzere yolcularımızı elektronik pasaport geçişini kullanmalarını öneriyoruz" dedi. Öte yandan yolculara otoparklarda yaşanabilecek yoğunluk dolayısıyla özel araçları yerine toplu taşıma araçlarını kullanmaları konusunda uyarı yapıldı.

"BAYRAM İÇİN HAZIRIZ"

9 günlük Ramazan Bayramı tatiline hazır olduklarını belirten Göksu Güney, "9 günlük tatilin olması bizim için bir avantaj. Çünkü seyahatler 9 güne yayılmış oluyor. Bununla birlikte yarından itibaren arefe gününe kadar Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ciddi bir yoğunluk bekliyoruz. Yine aynı şekilde önümüzdeki hafta itibariyle dönüşü de yoğunluk bekliyoruz. Bizler burada hem kurumlar hem de şirketler bazında tüm önemlerimizi aldık. Mesailerimiz ona göre ayarladık. Personel sayılarımıza gerekli takviyeleri yaptık. Bayram için hazırız" diye konuştu.

"1 MİLYONUN ÜZERİNDE YOLCU BEKLİYORUZ"

9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca 1 milyonda fazla yolcu beklediklerini belirten Güney, "9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca mevcut trafiğimize ilaveler ile birlikte yaklaşık 1 milyonun üstünde yolcunun geçiş yapmasını planlıyoruz. İstanbul Sabiha Gökçen artık şehrin havalimanı. Şehir derken sadece İstanbul'u değil, çevremizdeki şehirleri de kapsıyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanı özellikle 2019 yılı itibariyle dış hatlarda ciddi bir ivme kazanmaya başladı. Şu an bizim bayram trafiğimiz hemen hemen yarı yarıya gelmek üzere. Yarı yarıya iç hatlar dış hatlar yolcusu bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"EN AZ 3 SAAT ÖNCE HAVALİMANINA GELİNMELİ"

Yolcuların havalimanına erken gelmeleri uyarsında bulunan Göksu Güney şöyle devam etti:

"En az 3 saat önce burada olmaları gerekiyor. Mümkün olduğunca havayolu şirketlerinin online sistemlerini kullansınlar ki burada bekledikleri süre azalsın. Özellikle çipli pasaportu bulunan 18 yaş üzere yolcularımızın elektronik pasaportu kullanmaları için davet ediyoruz. Şuan için elektronik pasaportta test aşamasındayız ama bayram dönemi boyunca yoğun olarak kullanmayı planlıyoruz. Eğer online check-in yaptıysanız ya da buraya 3 saat önceden geldiyseniz kiosklarda işlem yapıp Self-Bag dediğimiz kendi kendinize bagajını teslim ettiğiniz kiosklar ile check-ik işlemini hiçbir personel olmaksınız bitirip uçağınıza geçmek için kontrol noktalarına geçebilirsiniz. Bu aslında yolcularımızın elinde. Aslına hiç kimseyi beklemenize gerek yok. Kendi işlemlerinizi kendiniz yapabilirsiniz."