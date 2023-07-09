Sabiha Gökçen Bağlantı Yolu'nda Yarış Yapan Otomobil Kazaya Neden Oldu

PENDİK Sabiha Gökçen Bağlantı Yolu'nda yarış yaptığı öne sürülen 2 otomobilden biri, aynı yönde ilerleyen başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Zeki Aktaş olay yerinde hayatını kaybederken, kazaya neden olan 2 sürücü gözaltına alındı. Aktaş'ın eşiyle birlikte çocuklarını havalimanına bıraktıktan sonra eve dönerken kaza geçirdikleri öğrenildi. Pendik istikametinde meydana geldi. Yarıştığı öne sürülen 34 ERM 582 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Yalçın ile 34 YU 381 plakalı otomobilin sürücüsü Doğukan Taştekin kazaya neden oldu. 34 YU 381 plakalı otomobilin sürücüsü aynı yönde ilerleyen Zeki Aktaş (60) yönetimindeki 34 TG 7115 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle Aktaş'ın kullandığı otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kazanın ardından Sürücü Aktaş olay yerinde hayatını kaybederken eşi Ergül Aktaş ise hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının ardından Zeki Aktaş'ın cenazesi adli tıp kurumuna götürüldü. Yaralı eşi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ailenin haberi alan yakınları olay yerine geldi. Kazaya neden oldukları öne sürülen sürücüler Mehmet Yalçın ve Doğukan Taştekin gözaltına alındı. Sürücü Doğukan Taştekin'in 0.90 promil alkollü olduğu öğrenildi. Öte yandan kazada hayatını kaybeden Zeki Aktaş'ın, eşiyle birlikte çocuklarını havalimanına bıraktıkları ve evlerine geri dönerken kaza geçirdikleri öğrenildi.