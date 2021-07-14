SABİHA GÖKÇEN'DE 15 TEMMUZ FOTOĞRAF SERGİSİ AÇILDI - Son Dakika

Haber-Kamera Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ İstanbul DHA

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı fotoğraf sergisi açtı. Yolcular, sergiye yoğun ilgi gösterdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda fotoğraf sergisi açıldı. 15 Temmuz darbe girişiminin beşinci yılı dolayısıyla düzenlenen sergide, darbe teşebbüsü ve sonrasında yaşanan olayları anlatan 40 fotoğraf havalimanındaki yolcuların beğenisine sunuldu. Serginin,15 Temmuz Perşembe akşamına kadar Sabiha Gökçen Havalimanı Sergi alanında yer almaya devam edeceği öğrenildi.

Sergiyi gezen bir kişi, İnsanlar duygulanıyor, yapacak bir şey yok. Olmaması gereken şeyler maalesef. Selçuklu'dan bu yana kadar dış güçlerin yapmış olduğu dini istismar ederek bizi bu hale getirenler. Bu vatan bizim vatanımız, bu toprak bizim toprağımız. Bayraksız, vatansız, topraksız olmuyor. Bunun herkes kıymetini bilmesi lazım. dedi.