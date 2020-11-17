Sabiha Gökçen'de acil durum tatbikatı düzenlendi - Son Dakika

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2020 Yılı Geniş Katılımlı Acil Durum Tatbikatı düzenlendi. Tatbikatta senaryo gereği çıkan yangını ekipler kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A. Ş.(HEAŞ) tarafından yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği pist başında bulunan yangın çukurunda ateş yakıldı. Kuleden yangın ihbarı alan HEAŞ Kurtarma ve Yangınla Mücadele (KYM) birimi olay yerine kısa sürede ulaşarak yangını kontrol altına aldı. KYM birimine takviye olarak İstanbul İtfaiyesinden de ekipler hazır bekledi. Yangının 4 dakika içerisinde kontrol altına alınmasının ardından 112 Acil Sağlık, HEAŞ Acil Sağlık hizmetleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Afet Koordinasyon Merkezi (AFAD) ekipleri yaralılara müdahale etti.

Yangın tatbikatını Sabiha Gökçen Havalimanı Mülki İdare Amiri Necip Çakmak, HEAŞ Genel Müdürü Hüseyin Sağlam, Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürü Nilgün Selvi, İSG Operasyon Direktörü Göksü Güney ile birlikte çok sayıda yönetici ve havalimanı personeli takip etti.Tatbikatın ardından Sabiha Gökçen Havalimanı Mülki İdare Amiri Necip Çakmak HEAŞ KYM biriminde bulunan araç ve malzemeleri inceledi. Çakmak'a HEAŞ Genel Müdürü Hüseyin Sağlam'da eşlik etti. Sabiha Gökçen Havalimanı Mülki İdare Amiri Necip Çakmak, "Benim çalıştığım süre içerisinde bunun canlısını yaşadık. 2 kazamız oldu. 2'sinde de bugün olanların benzerini yaşadık. Bu tatbikatların çok faydası var. İnşallah bir kaza daha başımıza gelmez ama olduğunda da aynısını uyguluyoruz" dedi.