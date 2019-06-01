Son Dakika Haberleri: Sabiha Gökçen'de bayram tatili yoğunluğu
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Sabiha Gökçen'de bayram tatili yoğunluğu

1 dakika önce

Ramazan Bayramı'nı tatil yaparak değerlendirmek isteyenler Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu.

Sabiha Gökçen'de bayram tatili yoğunluğu, System.String[]
Ramazan Bayramı'nı tatil yaparak değerlendirmek isteyenler Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması nedeniyle tatillerini İstanbul dışında geçirmek isteyen yolcular İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yoğunluğa sebep oldu. İstanbul'un şehir havalimanı olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda normal günlerin üzerinde bir yoğunluk yaşandı. Yolcular bilet işlemlerinin gerçekleştirildiği kontuarlarda ve pasaport kontrol noktalarında zaman zaman uzun kuyruklar oluşturdu. Havalimanı yetkililerinin aldığı önlemler sonucunda yolcular sorunsuz bir şekilde uçaklarına gitti. 

Bu arada İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal İşletmecisi İSG tarafından havalimanını kullanan yolculara bisiklet ile çikolata dağıtıldı. Ayrıca çocuk yolcular havalimanında bulunan "Seksek" alanlarında oyun oynayarak renkli görüntüler oluşturdular.

İSTANBUL'DAN MOTOGP'YE

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini İtalya'da geçireceğini belirten Hüseyin Taşlıçukur, "İtalya'ya gideceğiz. Orada birkaç tane lokasyon var. Oraları gezeceğiz. Bir de MotoGP organizasyonu var. Tam şansımıza yarışlar İtalya'da. Gitmişken o yarışı da izleyeceğiz. Bayramlar herkese mutluluk getiriyor. Bayramların değerinin unutulmaması dileğiyle mutlu bayramlar diliyorum" dedi.
Tatil için Antalya'ya giden Hakan Eneş ise, "Biz bayram tatilimizi birleştirdik. Şimdi Antalya'ya gidiyoruz. 4 gece 5 gün kalacağız. İstanbul'a erken döneceğiz" dedi.


Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:38 Kaynak: DHA
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