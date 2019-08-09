Son Dakika Haberleri: Sabiha Gökçen'de bayram yoğunluğu
Son Dakika Güncel Haber

Sabiha Gökçen'de bayram yoğunluğu

1 saat önce

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında değerlendirmek isteyen yolcular Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu.

Sabiha Gökçen'de bayram yoğunluğu, System.String[]
Kurban Bayramı tatilini şehir dışında değerlendirmek isteyen yolcular Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu.

Kurban Bayramı tatillerini İstanbul dışında geçirmek isteyen yolcular İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yoğunluğa sebep oldu. Bilet işlemlerinin gerçekleştirildiği kontuarlarda ve pasaport kontrol noktalarında zaman zaman uzun kuyruklar oluştu. Havalimanı yetkililerinin aldığı önlemler sonucunda yolcular sorunsuz bir şekilde uçaklarına gitti. Kurban Bayramı tatilini Gaziantep'te ailesinin yanında geçireceğini belirten Mustafa İzci, "Gaziantep'e ailemin yanına gidiyorum. Burada İkitelli Şehir Hastanesi'nde çalışıyorum. Herkesin bayramını kutluyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim" dedi.

PEGASUS'TAN 137 EK SEFER

Tatilini şehir dışında geçirecek olanların yoğun talebi nedeniyle ulaştırma şirketleri ek seferleri devreye aldı. Bayram dolayısıyla 8-19 Ağustos tarihleri arasında toplam 6 bin 583 seferle hizmet verecek olan havayolu şirketi Pegasus, 137 ilave sefer düzenleyerek tüm uçaklarını yolcular için seferber edeceklerini duyurdu. Öte yandan, Kurban Bayramı tatilinin içinde bulunduğu 9 Ağustos- 18 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan 7 bin 139 uçağın iniş ve kalkış yapması planlanıyor.


Kurban Bayramı, Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İranlı turistler bayram tatili için Van'a akın etti
3 çocuk annesinin, "Ev yapımı baklavası" ek gelir kapısı oldu Otogarda bayram yoğunluğu Kamu bankalarının başlattığı faiz indirimi sonrası konut kredisine başvuru sayısı 34 bini buldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 16:38:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sabiha Gökçen'de bayram yoğunluğu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]