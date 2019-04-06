Sabiha Gökçen'de 'Büyük Göç' Yoğunluğu
13 dakika önce
Sabiha Gökçen'de 'Büyük Göç' yoğunluğuİSTANBUL - Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na "Büyük Göç" olarak adlandırılan tarihi taşınma işleminden dolayı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk meydana geldi.
Sabiha Gökçen
'de 'Büyük Göç' yoğunluğu
İSTANBUL - Atatürk Havalimanı
'ndan İstanbul
Havalimanı'na "Büyük Göç" olarak adlandırılan tarihi taşınma işleminden dolayı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk meydana geldi.
Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na "Büyük Göç" olarak adlandırılan tarihi taşınma işleminden dolayı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk yaşandı. Yoğunluk genellikle yurt dışı uçuşlarında yaşanırken, yurt içi uçuşlarında hissedilir derecede yaşandı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın seferlerinde artış oldu. Seferlerle alakalı olarak, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda günlük 590 sefer yapılırken, 'Büyük Göç' sebebi ile 64 uçuş daha eklendi. Taşınma süresince Sabiha Gökçen Havalimanı'nda günlük 654 uçuş yapılacak
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:39 Kaynak: İHA
İmamoğlu, Geçersiz Oy Sayımına İlişkin Son Durumu Paylaştı
Fazıl Say'dan Ekrem İmamoğlu'na Tam Destek!
Büyük Göç Başladı! İşte Kapalı Yollar ve Alternatif Güzergahlar
Fantazi İçin Eşlerini Değiştirirken Yakalandılar: 8 Gözaltı