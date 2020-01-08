Sabiha Gökçen'de çamura saplanan uçak böyle kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sabiha Gökçen'de çamura saplanan uçak böyle kaldırıldı - Son Dakika

Sabiha Gökçen'de çamura saplanan uçak böyle kaldırıldı

6 saat önce

Sabiha Gökçen Havalimanında dün sabah piste iniş yapan bir yolcu uçağı, şiddetli fırtına nedeniyle pistten çıktı.

Sabiha Gökçen'de çamura saplanan uçak böyle kaldırıldı, System.String[]

Sabiha Gökçen Havalimanında dün sabah piste iniş yapan bir yolcu uçağı, şiddetli fırtına nedeniyle pistten çıktı. Uçak, çamura saplandığı yerden sabah saatlerinde özel çalışma ile zarar görmeden kaldırıldı. Uçağı kaldırma çalışmaları böyle görüntülendi.


İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında geçtiğimiz gün saat 09.45 sıralarında Pegasus Havayolları'nın Shadjah-Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı iniş sırasında kayarak pistten çıktı. Pistte bulunan toprak alana doğru kayan uçak, yağmur nedeniyle çamurlaşan alanda mahsur kaldı. Uçağı kaldırma çalışmaları gün boyunca devam etti. Uçak, saplandığı çamurluk alandan bu sabah saat 04.00 sıralarında kaldırıldı. Çalışmalar sırasında uçağın zarar görmemesi için vinç kullanılmayarak özel çalışma yürütüldü.


Çamurluk alanda mahsur kalan uçağı kurtarma çalışmaları böyle görüntülendi. - İSTANBUL

Sabiha Gökçen, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:35 Kaynak: İHA
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