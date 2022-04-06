Sabiha Gökçen'de ceza oyunu: Önce polis sonra kahya oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Sabiha Gökçen'de ceza oyunu: Önce polis sonra kahya oldu

06.04.2022 12:47
Sabiha Gökçen'de ceza oyunu: Önce polis sonra kahya oldu

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çalışan bir durak kahyası, polise ceza yazdıracağını belirterek havalimanına yolcu bırakan taksi şoförünü tehdit etti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çalışan bir durak kahyası, polise ceza yazdıracağını belirterek havalimanına yolcu bırakan taksi şoförünü tehdit etti. Kahyanın, kendini önce polis olarak tanıttığı anlar ve taksi şoförüyle yaşadığı sözlü tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, aracıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'na yolcu bırakan taksi sürücüsü Uğurcan Işık, aracının arıza yapması üzerine yol kenarına çekti. Kısa süre sonra aracın yanına gelen bir durak kahyası, taksi sürücüsüne havalimanı taksisi olmadığı gerekçesiyle çıkış yapması gerektiğini aksi takdirde ceza yazacağını söyledi. Kendisini polis olarak tanıtan durak kahyası, taksi sürücüsünün kendisini görüntülemesiyle birlikte kahya olduğunu belirtti. İkili arasında yaşanan sözlü tartışma ve durak kahyasının 'ceza yazdırma yetkim var' dediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

"KENDİLERİNİ ORADA POLİS OLARAK TANITIP TEHDİTLER SAVURUYORLAR"

Durak kahyasının tehditlerine maruz kalan taksi sürücüsü Uğurcan Işık, "O gün yolcumu havalimanına bırakmıştım. Aracımla ilgili bir problem vardı. Sağa çektim. Ben aracımla ilgilenirken kahyalardan biri geldi. Polis olduğunu söyleyerek aracımı oradan çekmemi söyledi. Plakama ceza yazdıracağını söyledi. Biz artık bunlardan yorulduk. Kendilerini orada polis olarak tanıtıp tehditler savuruyorlar. Ceza gelmesini bekliyoruz. Elimizde zaten videoları var. Kahya terörü devam ediyor. İnsanları zor duruma sokup tehditler savuruyorlar. Buna bir an önce çözüm bulunması gerekiyor" diye konuştu.

(Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik - Mehmet Kurt/ İHA)

Sabiha Gökçen'de ceza oyunu: Önce polis sonra kahya oldu
Sabiha Gökçen'de ceza oyunu: Önce polis sonra kahya oldu

YORUMLAR
500
Kayseri'de kumar oynayan 16 kişiye 29 bin 104 lira ceza Kayseri'de kumar oynayan 16 kişiye 29 bin 104 lira ceza Sabiha Gökçen'de ceza oyunu: Önce polis sonra kahya oldu Sabiha Gökçen'de ceza oyunu: Önce polis sonra kahya oldu

Sabiha Gökçen, Taksi, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen'de ceza oyunu: Önce polis sonra kahya oldu - Son Dakika


Son Dakika
12:57 3 kadının itfaiye aracı kullandığı görüntülere ilişkin davada karar çıktı: Beraat!
12:55 Midyeci Ahmet ile boşandığı eşi arasında gerilim tırmanıyor: Şirketin yarısını istedi, yardımcıma 6 el sıktırdı
12:50 Sıfır olarak aldığı aracın hatalı çıktığını öğrenen adam, hayatının şokunu yaşadı
12:46 Hastaların pencereden muayene ediyorlardı! İl Sağlık Müdürlüğü olaya el koydu
12:40 İsmail Kartal'ın Arda Güler ile eğlenceli gol çalışması beğeni topladı
12:11 İYİ Partili Ağıralioğlu istifa beklentilerini boşa çıkardı: Görev değişikliği genel başkanların uhdesindedir
12:07 Ragbi maçında inanılmaz olay! Maç esnasında bacağına korner direği saplandı
12:05 "Tacizci" diye damgalanıp öldürülmüştü, gerçek ortaya çıktı: Ergün Arslan kız çocuğuna tacizi engellemek isterken arbedede can vermiş
10:35 Aleyna Tilki'nin saplantı hayranına açtığı davada şaşırtan detay: Evinin krokisi varmış
11:31 Siopis'e tokat atan Cyle Larin özür diledi: Bir an kendimi kaybettim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 13:13:12. #1.13#
SON DAKİKA: Sabiha Gökçen'de ceza oyunu: Önce polis sonra kahya oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement