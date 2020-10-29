Sabiha Gökçen'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu - Son Dakika

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, Cumhuriyet'in ilanının 97'nci yılı coşkuyla kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97'nci yılı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda (İSG) coşkuyla kutlanıyor. Havalimanına gelen yolcular, personel tarafından Türk Bayrakları ile karşılandı. Havalimanı içerisine dev Türk bayrakları ve Mustafa Kemal Atatürk posterleri asıldı. İSG yetkilileri tarafından kontuarlarda bulunan bilgi ekranlarında ise Türkçe ve İngilizce olmak üzere Cumhuriyet Bayramı mesajı yayınlandı. Ayrıca İSG, sosyal medya hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili videolu bir paylaşımda bulundu. Paylaşım sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Bayram tatilini hafta sonuyla birleştirmek isteyen vatandaşlar ise havalimanında yoğunluk oluşturdu. Almanya'ya giden İhsan Oğuz, "Vatanımızı çok seviyoruz. Türkiye'yi Avrupa'da her yerde savunuyoruz. Ülkemizi çok seviyoruz. Milletimizden tek isteğim, birlik beraberliğimizi, kardeşliğimizi hiç ayrımcılık yapmadan bozmayalım" diyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.