Sabiha Gökçen'de dış hat seferleri devam ediyor - Son Dakika

Sabiha Gökçen'de dış hat seferleri devam ediyor

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dış hat seferleri devam ediyor.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dış hat seferleri devam ediyor. Bugün Sabiha Gökçen'e 7 farklı noktadan 8 dış hat seferinin gelmesi bekleniyor. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda dış hat uçuşları devam ediyor. Kademeli olarak artış gösterecek uçuşlarda bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'na 7 farklı noktadan 8 dış hat seferi düzenlenecek. Uçaktan inen yolcular Hudut Sağlık personellerinin konumlandırdığı termal kameraların önünden geçtikten sonra pasaport kontrol noktasına ilerledi. Ardından valizlerini alan yolcular, gümrük kontrolünü geçerek Türkiye'ye girdi. Koronavirüs önlemleri kapsamında tüm yolcuların maske takıp sosyal mesafe kuralına uydukları gözlemlendi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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