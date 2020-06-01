Sabiha Gökçen'de iki aylık aranın ardından ilk uçuş İzmir'e - Son Dakika

Sabiha Gökçen'de iki aylık aranın ardından ilk uçuş İzmir'e

Koronavirüs önlemleri kapsamında uçuşlara kapalı olan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ilk uçuş İzmir'e yapıldı.

Sabiha Gökçen'de iki aylık aranın ardından ilk uçuş İzmir'e, System.String[]

Koronavirüs önlemleri kapsamında uçuşlara kapalı olan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ilk uçuş İzmir'e yapıldı. Pegasus Hava Yolları'nın PC4100 sefer sayılı uçuşuyla yaklaşık iki aylık aranın ardından iç hat uçuşları tekrar başladı.

Yaklaşık iki aydan fazla süredir koronavirüsle mücadele kapsamında uçuşlara kapalı olan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ilk uçuş gerçekleşti. Pegasus Hava Yolları'na ait TC-CPJ tescilli B738 tipi uçak, PC4100 sefer sayısıyla İzmir Adnan Menderes Havalimanına uçtu. Yaklaşık 90 yolculunun bulunduğu uçuşta, Sabiha Gökçen Havalimanı CEO'su Ersel Göral ve Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane'de yer aldı. İlk uçuş için İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına gelen yolcular yeni uçuş kurallarıyla yolculuklarını gerçekleştirdi. Sabiha Gökçen'e gelen yolcuların, terminal binasına girmeden kapıda bilet kontrolleri yapıldı. Ardından ateşleri ölçülen yolcular terminal binasına girerek güvenlik noktasına geçti. Sabiha Gökçen Havalimanında görevli personelin maske, eldiven ve koruyucu siperlik taktığı, yolcuların kullandığı kutuların, temizlik personeli tarafından her kullanım sonrası dezenfekte edildiği gözlemlendi. Ayrıca terminal binası içerisinde sosyal mesafe konusunda uyarıların bulunduğu afişlerin de yer aldığı görüldü.

"TERMİNAL BİNALARIMIZ VE UÇAK İÇİ EN AZ EVLER KADAR GÜVENLİ"

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmesi CEO'su Ersel Göral'da, "İki aylık kapalılık döneminden sonra bugün iç hat uçuşlarımız başlıyor hayırlısıyla. İlk uçağımız bugün 10.15'de Pegasus Havayollarının İzmir seferi. Yaklaşık 100 yolcumuz var. Bunca kapalılık döneminden sonra ilk uçak için iyi sayılabilecek bir rezervasyon oranı. Biz hem havalimanı işletmesi firması olarak hem havayollarımız olan uçak içerisinde ve terminal içerisinde gerekli tüm tedbirleri aldık. Misafirlerimizden önemli beklentilerimiz, talimatlara uymaları, hijyene ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri. Tüm yolcularımıza bundan sonrası için müsterih olmalarını rica ediyorum. Havalimanlarımız, terminal binalarımız ve uçak içi, en az evleri kadar güvenli. Endişesiz uçmaya devam edebilirler." diye konuştu.

"1HAZİRAN TÜRK HAVACILIĞINDA BİR MİLAT OLARAK TARİHE YAZILACAK"

İlk uçuşla ilgili açıklama yapan Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, "Heyecanlıyız. Sektörümüz için çok önemli bir gün bugün. Biliyorsunuz ki 28 Mart'tan sonra uçuş yapamamıştık. 1 Haziran Türk Havacılığında bir milat olarak tarihe yazılacak. Çünkü başka bir dönem yok ki Türk Havacılığında savaş günleri dahil, krizler dahil uçuşlara böyle uzun bir ara verdiğimiz. Bugün ilk uçuşumuzu başlatıyoruz Sabiha Gökçen Havalimanından. İlk uçuşumuz İzmir'e. Bende İzmir'e gideceğim ve geri geleceğim. Bütün sektörümüze hayırlı uçuşlar diliyorum." şeklinde konuştu.

İlk uçuşta yolcu olan Yusuf Aslı, "Uzun bir aradan sonra ilk uçuş. İşim gereği İzmir'e gidiyorum. Tedbirler gerçekten olağanüstü. Özel yolcu gibi, vip bölümleri olur ya aynı onun gibi hissettim. Gerçekten dört dörtlük. Tüm çalışanların eline koluna sağlık çok teşekkür ederim." dedi.

Pegasus Havayolları'nın uçuşunun ardından diğer uçuş AnadoluJet'in TK 7426 sefer sayılı uçuşuyla Trabzon'a yapıldı. Uçuşa yaklaşık 97 yolcunun katıldığı öğrenildi.


Sabiha Gökçen, Koronavirüs, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 01:07 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen'de iki aylık aranın ardından ilk uçuş İzmir'e - Son Dakika

Son Dakika

Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti 3,5 aylık hamile olan oyuncu Ceyda Ateş'in kızı olacak Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı Kenan Doğulu'nun yeni yaşını "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Seviyor musun sövüyor musun belli değil 2 ay sonra ekrana dönen Müge Anlı'nın stüdyosuna mesafeli sarılma düzeneği kuruldu İngiltere'de karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe, deniz içerisinde yaptığı şovla sınırları zorladı 48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı ABD'deki protestolara katılan ünlü şarkıcı, plastik mermiyle vuruldu Dolandırıcılıkla suçlanan Kylie Jenner, menajerliğini yapan annesini işten kovdu Gönüllüler takımından Cemal Can, dokunulmazlık oyununda sakatlandı Cesur paylaşımların kraliçesi, file çorabıyla iç çamaşırsız poz verdi Ünlü modelden, ABD'yi savaş alanına çeviren eylemcilere rekor bağış Gardırop Fuat sorusu yarışmacıya 3 joker hakkını birden kullandırttı
Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor         
19:26
Son Dakika: Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı Son Dakika: Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı         
19:04
ABD'nin başkenti Washington'da gösteriler nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı ABD'nin başkenti Washington'da gösteriler nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı         
18:55
Chelsea, PSG'nin gündemindeki Telles için 40 miyon euro teklif yaptı Chelsea, PSG'nin gündemindeki Telles için 40 miyon euro teklif yaptı         
18:46
Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun "vekil transferi" açıklamasına üstü kapalı yanıt: Seçimlere kendi gücümüzle katılacağız         
18:27
Juventus, Merih Demiral'ı gündemine alan Manchester United'dan 55 milyon euro istedi Juventus, Merih Demiral'ı gündemine alan Manchester United'dan 55 milyon euro istedi         
18:11
Üsküdar-Çekmeköy hattında metro seferleri arıza nedeniyle bir süre durdu, yolcular isyan etti Üsküdar-Çekmeköy hattında metro seferleri arıza nedeniyle bir süre durdu, yolcular isyan etti         
18:11
Son Dakika: Son Dakika: "Ezan" tartışmasında kendilerini uyaran Barış Çakan'ı öldüren 3 kişi tutuklandı         
17:58
George Floyd eylemlerinde polis ve eylemciler karşılık diz çöktü George Floyd eylemlerinde polis ve eylemciler karşılık diz çöktü         
17:56
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu         
17:52
Normalleşme sürecinin ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde 54'e ulaştı Normalleşme sürecinin ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde 54'e ulaştı         
17:51
ABD'de şiddet eylemlerine dönen protestolarda bir muhabir kapkaça uğradı ABD'de şiddet eylemlerine dönen protestolarda bir muhabir kapkaça uğradı         
17:37
ABD'deki gösteriler çığırından çıktı! Trilyonluk mercedesleri yaktılar ABD'deki gösteriler çığırından çıktı! Trilyonluk mercedesleri yaktılar         
17:37
Bodrum'da kırmızı alarm! Yasak kalkınca büyükşehirlerden akın başladı Bodrum'da kırmızı alarm! Yasak kalkınca büyükşehirlerden akın başladı         
17:30
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeğeni Kerim, Galatasaray'a geliyor Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeğeni Kerim, Galatasaray'a geliyor         
17:27
Güney Kıbrıs'taki camiye gerçekleştirilen çirkin saldırıya AK Parti'den tepki: Şiddetle kınıyoruz Güney Kıbrıs'taki camiye gerçekleştirilen çirkin saldırıya AK Parti'den tepki: Şiddetle kınıyoruz         
17:22
Beckham çifti, hırsızlardan kaçabilmek için evlerine tünel yaptırmaya karar verdi Beckham çifti, hırsızlardan kaçabilmek için evlerine tünel yaptırmaya karar verdi         
17:18
Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay'dan normalleşme sürecine ilişkin açıklama: Fiziki mesafe, maske ve hijyen olmazsa olmazımız Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay'dan normalleşme sürecine ilişkin açıklama: Fiziki mesafe, maske ve hijyen olmazsa olmazımız         
17:11
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok 97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok         
17:08
ABD'de çıkan olaylarda eski Amerikan futbolu oyuncusu Chris Beaty hayatını kaybetti ABD'de çıkan olaylarda eski Amerikan futbolu oyuncusu Chris Beaty hayatını kaybetti         
17:06
Altının kilogramı 380 bin 700 liraya yükseldi Altının kilogramı 380 bin 700 liraya yükseldi         
16:55
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam         
16:49
NBA oyuncusu JR Smith, ABD'deki protestolar esnasında aracının camını kıran kişiyi tekme tokat dövdü NBA oyuncusu JR Smith, ABD'deki protestolar esnasında aracının camını kıran kişiyi tekme tokat dövdü         
16:38
George Floyd'u öldüren polis memuru kimsenin kaçamadığı hapishaneye gönderildi George Floyd'u öldüren polis memuru kimsenin kaçamadığı hapishaneye gönderildi         
16:29
İngiltere'de ilginç İngiltere'de ilginç "yeni normal" kuralı! Aynı evde yaşamayan çiftler cinsel ilişkiye giremeyecek         
16:04
Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti         
15:58
Bursa'da hayvan sürüsü, 6 adet aracı ve villası olan bile 1.000 liralık yardıma başvurmuş Bursa'da hayvan sürüsü, 6 adet aracı ve villası olan bile 1.000 liralık yardıma başvurmuş         
15:47
"Ezan" tartışmasında cinayete kurban giden Barış'ın babası olay anını anlattı         
15:47
48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı 48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı         
15:37
Eşinden 8 aydır ayrı yaşayan şahıs, ilişkiye girme isteği reddedilince bıçakla saldırdı Eşinden 8 aydır ayrı yaşayan şahıs, ilişkiye girme isteği reddedilince bıçakla saldırdı         
15:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2020 19:48:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sabiha Gökçen'de iki aylık aranın ardından ilk uçuş İzmir'e - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]