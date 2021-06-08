Sabiha Gökçen'de yılın ilk 5 ayında 6,5 milyondan fazla yolcu ağırlandı - Son Dakika

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı yılın ilk 5 ayında 6,5 milyondan fazla yolcu kullandı.

İSG açıklamasına göre, bu yılın ilk 5 ayında yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 6 oranında geriledi. Geçen yıl ilk 5 ayda yolcu sayısı 7 milyon 53 bin olarak gerçekleşmişti.

Bu yılın Ocak-Mayıs dönemindeki iç hat yolcu sayısı 4,6 milyon, dış hat yolcu sayısı ise 2 milyon oldu. Dış hat yolcu sayısı geçen yılın ilk 5 ayına göre yüzde 7 artarken, iç hat yolcu sayısı yüzde 26 azaldı. Öte yandan sadece Mayıs ayında uçuş yapan yolcu sayısı ise 1,1 milyon oldu.

2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde toplam uçuş sayısı 50 bin 794 olarak gerçekleşirken, toplam uçuş sayısı geçen senin aynı dönemine oranla yüzde 9 arttı.