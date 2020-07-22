Sabiha Gökçen'de, İZEV mağazası yeniden açıldı - Son Dakika

İstanbul Zihinsel Engelliler Vakfı'nın (İZEV) Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki mağazası tekrar kullanıma açıldı.

Türkiye'nin ilk "Engelsiz Havalimanı" unvanına sahip olduğu belirtilen İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, 3 Aralık 2019 tarihinde açılan ve koronavirüs nedeniyle bir süre kapalı olan İstanbul Zihinsel Engellier Vakfı'na(İZEV) üye Down sendromlu, otizmli ve mental geriliği bulunan "farklı" bireylerin istihdam edileceği mağaza yeniden hizmet vermeye başladı. Mağazadan elde edilen gelirlerin vakfa aktarıldığı Sosyal farkındalık mağazası, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, giden yolcu katı iç hatlar gate alanında bulunuyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı İZEV Shop satış sorumlusu Onur Kılıç, "Burası İstanbul Zihinsel Engelliler Vakfı'nın mağazası. Sabiha Gökçen ana sponsorluğunda açılan bir mağaza. Ürünler tamamen çocukların yararına kullanılıyor. Geliri vakfa giden bir mağaza. Türkiye'nin ilk sosyal shopu diyebiliriz. Pandemi sürecinde kapalıydık şimdi tekrar faaliyete geçtik. Burada alınan her ürün vakfa gelir olarak gidiyor. Çocuklarımızın eğitiminde kullanılıyor. Çocukların el işi olan ürünler var, dışarıdan sponsorlardan gelen ürünler var." diye konuştu. Kılıç ayrıca mağazada bulunan ürünler ve projeler hakkında da bilgi verdi.