Sabiha gökçen'de kaçak ilaç operasyonu - Son Dakika
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Sabiha gökçen'de kaçak ilaç operasyonu

6 saat önce

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin düzenlediği operasyonda, yasa dışı yollardan Türkiye'ye sokulmak istenen 15 adet ilaç ve enjeksiyon ekipmanı ele geçirildi.

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin düzenlediği operasyonda, yasa dışı yollardan Türkiye'ye sokulmak istenen 15 adet ilaç ve enjeksiyon ekipmanı ele geçirildi. Ele geçirilen ilaçların MS hastalarınca kullanıldığı piyasa değerinin yaklaşık 40 bin lira olduğu belirledi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince ilaç kaçakçılarına yönelik Sabiha Gökçen Havalimanında operasyon düzenlendi. Basra Havalimanından İstanbul'a gelen yabancı uyruklu bir yolcu riskli görülerek gözlem altına alındı. Şüpheli yolcu, gümrüğe tabi eşyam yoktur anlamına gelen yeşil hattı kullanarak yolcu salonunu terk edeceği sırada durduruldu. Yolcunun bagajında yapılan aramada 15 adet ilaç ve enjeksiyon ekipmanı ele geçirildi. Söz konusu malzemelerin MS hastalarınca kullanıldığı piyasa değerinin yaklaşık 40 bin lira olduğu belirledi. Ele geçilen ilaçlara el konulurken, sorumlular hakkında yürütülen soruşturmalara devam ediliyor.

Sabiha gökçen'de kaçak ilaç operasyonu

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Sabiha Gökçen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:35 Kaynak: DHA
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