Sabiha Gökçen'de kadın yolculara 8 Mart sürprizi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen'de kadın yolculara 8 Mart sürprizi - Son Dakika

Sabiha Gökçen'de kadın yolculara 8 Mart sürprizi

14 dakika önce

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kadın yolculara, kadın üreticilerin elinden çıkmış ürünler hediye edildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kadın yolculara, kadın üreticilerin elinden çıkmış ürünler hediye edildi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda da kutlandı. "Kadın Eliyle" adını taşıyan kooperatiflere üye toplam 303 kadın üreticinin elinden çıkan ürünler, terminal binasına gelen kadın yolculara hediye edildi. Hediye paketleri, İSG'nin kadın çalışanları tarafından takdim edildi.

Bazı yolcular kutlama ve hediyeler karşısında duygulu anlar yaşadı. Bir yolcu duygularını "Tam İstanbul'dan ayrılırken çok güzel bir hediyeyle karşılaştık. Sabiha Gökçen Havalimanı'na ve kadın üreticilere çok teşekkür ederiz. Kadınlar ürettikçe daha da güçlü." sözleriyle ifade etti.

Sabiha Gökçen'de kadın yolculara 8 Mart sürprizi

Dünya Kadınlar Günü, Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 12:51 Kaynak: AA
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