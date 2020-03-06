Sabiha Gökçen'de kaza yapan uçağın kaptan pilotunun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Sabiha Gökçen'de kaza yapan uçağın kaptan pilotunun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi - Son Dakika Dünya

Sabiha Gökçen'de kaza yapan uçağın kaptan pilotunun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

6 saat önce

Sabiha Gökçen'de kaza yapan uçağın kaptan pilotunun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Sabiha Gökçen'de kaza yapan uçağın kaptan pilotunun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi, System.String[]

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan kaptan pilot M.A'nın tutukluğuna yapılan itiraz reddedildi.


Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 5 Şubat'ta 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin tutuklanmasına karar verilen kaptan pilot M.A'nın tutukluluğuna yapılan itiraz, Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından değerlendirildi.

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Sabiha Gökçen, İstanbul, Pilot, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:29 
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