Son Dakika › Dünya › Sabiha Gökçen'de kaza yapan uçağın kaptan pilotunun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi - Son Dakika Dünya
Sabiha Gökçen'de kaza yapan uçağın kaptan pilotunun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
6 saat önce
Sabiha Gökçen'de kaza yapan uçağın kaptan pilotunun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan kaptan pilot M.A'nın tutukluğuna yapılan itiraz reddedildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 5 Şubat'ta 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin tutuklanmasına karar verilen kaptan pilot M.A'nın tutukluluğuna yapılan itiraz, Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından değerlendirildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:29
Son Dakika 5 ilin çıkaracağı milletvekili sayısı değişti Batman'ın sevilen ismi Ferit Özdemir, husumetli iki aileyi barıştırmak isterken kaza kurşunuyla ağır yaralandı İstanbul Sancaktepe'de minibüs ve otomobil kafa kafaya çarpıştı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'da koronavirüs vakası var mı?" sorusuna yanıt verdi