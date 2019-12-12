Sabiha Gökçen'de konaklayan yolcular en çok mantı ve dolmayı tercih ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen'de konaklayan yolcular en çok mantı ve dolmayı tercih ediyor - Son Dakika

Sabiha Gökçen'de konaklayan yolcular en çok mantı ve dolmayı tercih ediyor

6 saat önce

İstanbul Sabiha Gökçen Airport Hotel'de en çok Alman, İngiliz ve Fransız turistler konaklıyor.

Sabiha Gökçen'de konaklayan yolcular en çok mantı ve dolmayı tercih ediyor, System.String[]
İstanbul Sabiha Gökçen Airport Hotel'de en çok Alman, İngiliz ve Fransız turistler konaklıyor. Konaklayan yabancı turistler Türk mutfağından mantı ve kuru biber dolmasını tercih ediyorlar.

İstanbul'un şehir havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda faaliyet gösteren, yoğun iş ve seyahat temposu olan misafirler için tasarlanan Sabiha Gökçen Airport Hotel'de 2019 yılında en fazla konaklayan yabancı turistlerin ülkeleri belli oldu. Yapılan açıklamaya göre İSG Airport Hotel'de en çok Alman, İngiliz ve Fransız turistler konaklıyor. İSG Airport Hotel'de konaklayan yabancı yolcular yöresel yemeklerden en çok çentik kebabı, beğendili kebap, kuzu tandır, Kayseri mantısı ve Gaziantep usulü kuru biber dolmasını tercih ediyorlar. Öte yandan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Airport Hotel'de 2019 yılının ilk 11 ayında yüzde 90 doluluk oranına ulaşıldı. Günlük konaklayan yolcuların yüzde 70'ini yabancı yolcular oluşturuyor.

'MİSAFİRLERİMİZ EN ÇOK MANTI VE DOLMA SEVİYOR?

İstanbul Sabiha Gökçen Airport Hotel'de Yönetici Şef olarak görev yapan Ercan Acar,? Airport Hotel'de yüzde 70 ağırlıklı Avrupalı turistlerimiz konaklama yapıyorlar. Bu turistlerimizin arasında en çok Alman, İngiliz ve Fransız yolcularımız ağırlıklı konaklamaktadır. Bizim Avrupalı turistlerimiz için özel olarak hazırladığımız yöresel yemeklerimiz var. Bu yemekler arasında en çok ilgi gören çentik kebabı, beğendili kebap, kuzu tandır var. Ama özellikle mantı ve kuru biber dolması en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. Tatlılar içerisinde ise en çok dondurmalı irmik tatlısı ve damla sakızlı fırın sütlacımız en çok ilgiyi görüyor? dedi.


- İstanbul
Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP, İstanbul İl Başkanlığı için yeni bir bina satın aldı
Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da aralık ayında kar yağması düşük ihtimal Hastanede tavandan düşen şahıs şaşkınlık yarattı İBB hizmetlerine yüzde 15 zam! 2020'de geçerli olacak

Son Dakika Haberleri
20:02 DHA YURT BÜLTENİ-22 - Son Dakika
20:02 KAYIP DAĞCILARDAN MERT ALPASLAN'IN EŞİ, DHA'YA KONUŞTU - Son Dakika
20:02 Rize'de açık cezaevinden firar eden şüpheli yakalandı - Son Dakika
20:02 Zeytinköy'e ilk kazma vuruluyor - Son Dakika
20:02 Fransa'da Macron karşıtları yeniden sokaklarda - Son Dakika
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Son Dakika
19:15 Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 20:07:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sabiha Gökçen'de konaklayan yolcular en çok mantı ve dolmayı tercih ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]