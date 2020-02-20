Sabiha Gökçen'de meydana gelen uçak kazasına ilişkin rapor 1 ay içinde hazırlanacak - Son Dakika
Son Dakika Dünya Sabiha Gökçen'de meydana gelen uçak kazasına ilişkin rapor 1 ay içinde hazırlanacak - Son Dakika Dünya

Sabiha Gökçen'de meydana gelen uçak kazasına ilişkin rapor 1 ay içinde hazırlanacak

7 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın kaza inceleme raporuna yönelik çalışmaların devam ettiği, ön raporun bir ay içinde hazırlanacağı ve sonrasında da nihai raporun tamamlanacağı bildirildi.

Sabiha Gökçen'de meydana gelen uçak kazasına ilişkin rapor 1 ay içinde hazırlanacak, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın kaza inceleme raporuna yönelik çalışmaların devam ettiği, ön raporun bir ay içinde hazırlanacağı ve sonrasında da nihai raporun tamamlanacağı bildirildi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pegasus Havayollarına ait uçağın Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak kazaya uğramasına ilişkin bazı basın kuruluşlarında çıkan "kara kutuların yurt dışında incelendiği ve kaza raporunun yayınlandığına" dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

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Sabiha Gökçen, Pegasus, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 07:22 
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