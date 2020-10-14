Sabiha Gökçen'de PCR test sonuç süresi 2,5 saate düştü - Son Dakika

Sabiha Gökçen'de PCR test sonuç süresi 2,5 saate düştü

14.10.2020 12:44
Sabiha Gökçen'de PCR test sonuç süresi 2,5 saate düştü, System.String[]

Geçtiğimiz Temmuz ayında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki PCR test merkezi hizmete girmişti.

Geçtiğimiz Temmuz ayında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki PCR test merkezi hizmete girmişti. PCR test merkezini içerisinde Sağlık Bilimleri Üniversitesinin de olduğu bir konsorsiyum, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB)'den devraldı. Test merkezinde alınan numuneler terminal içerisinde bulunan laboratuvarda incelendikten sonra test sonuçlarının çıkma süresi 6 saatten 2,5 saate düşürüldü.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda PCR testi yaptıran yolcular daha önce yaklaşık 6 saat sonra sonuçlarını alabiliyordu. Yapılan iyileştirmeler ve organizasyon değişikliği sonucunda artık bu süre yaklaşık 2,5 saate kadar inmiş oldu.

Sabiha Gökçen Havalimanı gelen yolcu katında bulunan PCR test merkezini içerisinde Sağlık Bilimleri Üniversitesinin de olduğu bir konsorsiyum, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB)'den devraldı. Konsorsiyum yetkilisi daha önce yaklaşık 6 saatle verilen PCR hizmetinin artık 2,5 saat gibi bir süreye ineceği belirtildi.

PCR hizmetiyle ilgili konuşan Doktor Müjdat Aytekin, "Pandemi süreci başladığından itibaren havalimanlarındaki PCR hizmeti TÜSEB tarafından verilmekteydi. Sağlık bakanlığının aldığı karar ile havalimanlarındaki işletmeler özel hizmetlere devredilmesinin önü açıldı. Biz de yaklaşık 1 ay önce İSG ile birlikte test merkezini devraldık" şeklinde konuştu.

TEST SONUÇLARI 2,5 SAATE DÜŞÜRDÜK

Müjdat Aytekin konuşmasının devamında; "Yolcuların en kısa zamanda bu hizmeti alıp uçaklarına varmalarını istiyoruz. Yolcular önce buraya gelip bankolardan kayıtlarını yaptırıyorlar. Kayıtları yapıldıktan sonra kişilerden sonra boğaz ve burun sürüntü örneklerini alıyoruz. Alınan örnekler porterlar eşliğinde en kısa sürede laboratuvarlarımıza ulaştırılıyor. Laboratuvarımız havalimanı içerisinde gümrüklü sahada bize tahsis edilen bir alanda. Türkiye'nin en hızlı PCR testi veren laboratuvarı olduğunu iddia ediyoruz. Buradaki hizmetin hızlılığı giden ve gelen yolcu açısından önemli. Geldiğimiz zamanda burada test sonuçları yaklaşık 6 saat süreyle veriliyordu. Gelir gelmez bu süreci 3 saate düşürdük. Dün itibariyle yeni bir cihaz daha ekledik hızı daha da arttıralım diye. Bugünden itibaren de test sonuçlarını 2 buçuk saatte yolculara veriyoruz" dedi.

TEST ÜCRETİ 250 TL

PCR testinin ücreti hakkında bilgi veren Aytekin; "Sağlık bakanlığının tüm havalimanları için belirlediği ücret 250 lira. Biz burada 250 liraya bu hizmeti veriyoruz. Dışarı da hastanelerde bu ücretin iki katına hizmeti veriyorlar. Biz burada yolcularımıza en hızlı ve en güvenilir hizmeti verip zamanında varacakları yere varmalarını temin etmek istiyoruz" diye konuştu.

"HER UÇUŞTA "PCR" HİZMETİ SUNABİLİYORUZ"

En çok test yaptıran ülkelerin başında Almanya'nın olduğunu söyleyen Doktor Aytekin, "Almanya bu testi zorunlu yaparak başı çekti. Beraberinde tüm Avrupa ülkeleri, Arap ülkeleri, Dubai, Umman, Katar, Kazakistan, Rusya, Belarus ve birçok ülke bu kervana katıldı. Şuan her uçuşta yolcular bu PCR hizmetini önceden alıp raporlarını vardıkları yerde sunuyorlar" şeklinde konuştu.

"TEST SONUÇLARINI RAPOR BANKOSUNDAN YA DA E-NABIZDAN ÖĞRENEBİLİYORLAR"

Aytekin; "Test sonuçlarını sonuç verme bankosundan ıslak imzalı olarak alabiliyorlar. Eğer yolcu Türk vatandaşıysa e-nabız'dan, HSYS üzerinden bu testin sonucunu alabiliyorlar. Eğer yabancıysa ve başka bir havalimanından yurt dışına çıkış yapacaksa biz kendilerine kısa mesaj veya dijital olarak gönderebiliyoruz" dedi.

Sabiha Gökçen Havalimanındaki PCR test merkezinde test yaptıran ve sonucunu almaya gelen yolcu Şeref Uğurhan, "Yurt dışına çıkıyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanındaki PCR testinden gayet memnunuz. Yaklaşık 3 saatte çıktı" diye konuştu.

Öte yandan uygulamadan hizmet alan vatandaşlarda sürenin 2,5 saate düşmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek ilgili kuruma teşekkür ettiler.

(Aykut Zor/İHA)

Sabiha Gökçen'de PCR test sonuç süresi 2,5 saate düştü
Sabiha Gökçen'de PCR test sonuç süresi 2,5 saate düştü
Sabiha Gökçen'de PCR test sonuç süresi 2,5 saate düştü
Sabiha Gökçen'de PCR test sonuç süresi 2,5 saate düştü
Sabiha Gökçen'de PCR test sonuç süresi 2,5 saate düştü
Sabiha Gökçen'de PCR test sonuç süresi 2,5 saate düştü
Sabiha Gökçen'de PCR test sonuç süresi 2,5 saate düştü
Sabiha Gökçen'de PCR test sonuç süresi 2,5 saate düştü
Sabiha Gökçen'de PCR test sonuç süresi 2,5 saate düştü
Sabiha Gökçen'de PCR test sonuç süresi 2,5 saate düştü

Sabiha Gökçen, Koronavirüs, PCR Testi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen'de PCR test sonuç süresi 2,5 saate düştü - Son Dakika

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