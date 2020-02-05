Sabiha gökçen'de pistten çıkan uçağa yardıma koşanlar - Son Dakika

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Sabiha gökçen'de pistten çıkan uçağa yardıma koşanlar
6 saat önce
SABİHA GÖKÇEN'DE PİSTTEN ÇIKAN UÇAĞA YARDIMA KOŞANLAR (uçağın alev alması)
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:56 Kaynak: DHA
SABİHA GÖKÇEN'DE PİSTTEN ÇIKAN UÇAĞA YARDIMA KOŞANLAR (uçağın alev alması)
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