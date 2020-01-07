Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağı kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağı kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağı kurtarma çalışmaları sürüyor

7 saat önce

Sabiha Gökçen Havalimanında piste iniş yapan bir yolcu uçağı, şiddetli fırtına nedeniyle pistten çıktı.

Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağı kurtarma çalışmaları sürüyor, System.String[]

Sabiha Gökçen Havalimanında piste iniş yapan bir yolcu uçağı, şiddetli fırtına nedeniyle pistten çıktı. Yolcuların tahliye edildiği uçağı kurtarma çalışmaları devam ediyor. İtfaiye ekipleri uçağın yanında bekliyor.


İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında saat 09.05 sıralarında Pegasus Havayolları'nın Shadjah-Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı iniş sırasında kayarak pistten çıktı. Toprak alanda duran uçağın yolcuları, şişme kaydıraklarla uçaktan tahliye edildi. Pistten çıkan uçağı kurtarma çalışmaları devam ediyor. İtfaiye ekipleri uçağın yanında beklemeyi sürdürüyor. - İSTANBUL

Sabiha Gökçen, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Pistten çıkan uçağın pilotu ile kulenin konuşmaları ortaya çıktı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar saat 20.00'ye kadar durduruldu Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler Rüzgarda motosikletliye araçlarıyla set olan polislere Vali Yerlikaya'dan tebrik

Son Dakika Haberleri
18:27 Avustralya'da yangınla mücadelede hayatını haybeden gönüllü itfaiyecilere son veda - Son Dakika Haber
18:19 Aynı Uçağa Binmediğiniz İçin Şükredeceğiniz 25 Yolcu - Son Dakika Haber
18:18 Ünlü heykeltıraş evinde ölü bulundu - Son Dakika Haber
18:14 TEM Otoyolu'nu kilitleyen tır kazası kamerada - Son Dakika Haber
18:13 Kadıköy Erenköy'de hırsızlık çetesine operasyon gerçekleştiren polis ekiplerine, şüpheliler ateş... - Son Dakika Haber
18:02 Son dakika: Kasım Süleymani'nin cenazesinde yaşanan izdihamda ölü sayısı 50'ye yükseldi - Son Dakika Haber
16:39 Kılıçdaroğlu'nun "Millet İttifakı ile uyumlular" sözlerinin ardından Babacan cephesinden ittifak açıklaması geldi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 18:28:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağı kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]