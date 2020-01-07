Sabiha gökçen'de pistten çıkan uçağı kurtarma çalışması yapılıyor -3 - Son Dakika

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Sabiha gökçen'de pistten çıkan uçağı kurtarma çalışması yapılıyor -3
6 saat önce
SABİHA GÖKÇEN'DE PİSTTEN ÇIKAN UÇAĞI KURTARMA ÇALIŞMASI YAPILIYOR -3 (aktüel)
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:55 Kaynak: DHA
SABİHA GÖKÇEN'DE PİSTTEN ÇIKAN UÇAĞI KURTARMA ÇALIŞMASI YAPILIYOR -3 (aktüel)
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