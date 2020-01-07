Sabiha gökçen'de pistten çıkan uçağı kurtarma çalışması yapılıyor -3 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sabiha gökçen'de pistten çıkan uçağı kurtarma çalışması yapılıyor -3 - Son Dakika

Sabiha gökçen'de pistten çıkan uçağı kurtarma çalışması yapılıyor -3

6 saat önce

SABİHA GÖKÇEN'DE PİSTTEN ÇIKAN UÇAĞI KURTARMA ÇALIŞMASI YAPILIYOR -3 (aktüel)

SABİHA GÖKÇEN'DE PİSTTEN ÇIKAN UÇAĞI KURTARMA ÇALIŞMASI YAPILIYOR -3 (aktüel)

Sabiha gökçen'de pistten çıkan uçağı kurtarma çalışması yapılıyor -3

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:55 Kaynak: DHA
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