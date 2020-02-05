Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın enkazından 2 yaralı çıkarıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın enkazından 2 yaralı çıkarıldı - Son Dakika

Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın enkazından 2 yaralı çıkarıldı

17 dakika önce

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcu uçağı pistten çıktığı olayda yaralanan 52 kişi hastanelere sevk edilirken, ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.

Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın enkazından 2 yaralı çıkarıldı, System.String[]

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcu uçağı pistten çıktığı olayda yaralanan 52 kişi hastanelere sevk edilirken, ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ediyor. Uçak enkazından 2 yaralının kurtarıldığı anlar ise kameraya yansıdı.


Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir- İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zemine kaydı. Olayda yaralanan 52 kişi hastanelere sevk edildi. Ekiplerin uçak enkazında çakışmaları devam ediyor. Uçak enkazından kurtarılan 2 yaralı ise sedyeler ile olay yerindeki ambulanslara taşındı. O anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi. - İSTANBUL

Sabiha Gökçen, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:51 Kaynak: İHA
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