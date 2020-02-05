Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın enkazından 2 yaralı çıkarıldı - Son Dakika
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Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın enkazından 2 yaralı çıkarıldı

6 saat önce

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcu uçağı pistten çıktığı olayda yaralanan 52 kişi hastanelere sevk edilirken, ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.

Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın enkazından 2 yaralı çıkarıldı, System.String[]

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcu uçağı pistten çıktığı olayda yaralanan 52 kişi hastanelere sevk edilirken, ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ediyor. Uçak enkazından 2 yaralının kurtarıldığı anlar ise kameraya yansıdı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir- İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zemine kaydı. Olayda yaralanan 52 kişi hastanelere sevk edildi. Ekiplerin uçak enkazında çakışmaları devam ediyor. Uçak enkazından kurtarılan 2 yaralı ise sedyeler ile olay yerindeki ambulanslara taşındı. O anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

(İHA)

Sabiha Gökçen, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:00 Kaynak: İHA
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